النقابة الموحدة لأعوان الديوانة تنفذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، الأربعاء، عن اعتزامها تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بداية من يوم غد، الخميس 12 سبتمبر 2019، بكل النقاط الديوانية بتراب الجمهورية.وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الحبيب الحبيبي، في تصريح لــ(وات)، أن هذه الاحتجاجات تأتي على خلفية عدم تنفيذ أي بند من محاضر الجلسات الممضاة مع الإدارة العاملة للديوانة منذ سنة 2016.وذكر الحبيبي، بالمطالب المبوبة بمحضار الجلسات والمتعلقة بهيكلة الإدارة العامة للديوانة قائلا في هذا السياق، " لدينا انخرام في السلم الوظيفي يتمثل خاصة في وجود موظفين سامين صلب الإدارة ليس لهم أي وظيفة أوحتى مكاتب ولا يقومون بأي مهمة".وبالاضافة إلى المطالبة بالترفيع في منحة الخطر بزيادة تقدر ب150د تطالب النقابة بدعم اللامركزية الإدارية وذلك بتسهيل اجراءات التعامل مع الديوانة في كافة أنحاء الجمهورية.وقال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، " لقد مللنا منهج التسويف من قبل وزارة المالية ومطلبنا العاجل في الوقت الحالي، تحرير محضر جلسة جديد يقع فيه جدولة كل المطالب وتمضي عليه كل من سلطة الإشراف الممثلة في وزارة المالية وممثل عن رئاسة الحكومة".وبخصوص الظرف الحالي المتعلق بتزامن هذه الوقفات الاحتجاجية مع فترة الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، لفت الحبيبي، إلى أن تحركاتهم تعد تعبيرا عن رفضهم لتواصل سياسة المماطلة، قائلا "هذه التحركات مفتوحة خاصة وأن الطرف المقابل ليس لديه أي تبريرات مقنعة والوقفات الاحتجاجية ستستمر الى غاية 14 سبتمبر2019 اي يوم قبل الموعد الانتخابي".يشار أن عدد أعوان الديوانة التونسية في حدود 7500 عون في كامل تراب الجمهورية وفق تأكيد المتحدث ذاته لــ(وات).