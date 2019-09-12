حملة يوسف الشاهد ستقدم شكوى الى هيئة الانتخابات على خلفية الاعتداء على انصار ومساندي مرشحهم في باجة

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال فريق حملة المترشح للرئاسيات المقبلة، يوسف الشاهد، مساء اليوم الاربعاء، ان الفريق القانوني للحملة سيقدم شكوى الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد اعتداء بعض انصار المترشح للرئاسيات حمة الهمامي بالعنف على انصار ومساندي الشاهد اثر اختتام اجتماع شعبي اليوم في مدينة باجة.
وأوضح رئيس حملة الشاهد، سليم العزابي في بيان حمل توقيعه و تلقته وكالة (وات) ان الفريق القانوني للمترشح يوسف الشاهد تحصل على الهوية الكاملة لمرتكبي الاعتداء وثبت لديه صلتهم بحمة الهمامي، معتبرا ان ما اقدموا عليه يعد "خرقا جسيما للقانون الانتخابي".
وندد بيان المترشح الشاهد بما وصفه "بالخطاب التحريضي للمترشح حمة الهمامي"، معبرا عن الاسف للمحاولات اليائسة التي تعكر مناخ الحملة الانتخابية للرئاسيات.
من جهة اخرى دعت حملة الشاهد في بيانها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "تحمل مسؤوليتها في ضمان حسن سير العملية الانتخابية " كما اهابت بجميع الاطراف السياسية الوطنية الى التجند لقطع الطريق امام ما اسمها بـ "محاولات البعض للانحدار بالمسار الديمقراطي الى منزلق العنف" و "المحافظة على سلامة المسار الانتخابي".
وادانت حملة الشاهد ما وصفته بـ "المحاولات اليائسة من افراد مدفوعي الاجر و محسوبين على لوبيات الفساد للتشويش على التظاهرات الجهوية" لحملة يوسف الشاهد الرئاسية.
وكان محتجون، قد تجمعوا، مساء اليوم الاربعاء، أمام النزل الذي تواجد فيه المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، بعد قيامه بحملته الانتخابية في مدنية باجة، رافعين شعار "ارحل"، وفق ما عاينته صحفية (وات) على عين المكان.
وقد شكلت الوحدات الامنية حزاما من السيارات للفصل بين أنصار الشاهد والمحتجين، وسط أجواء محتقنة وتعطل لحركة المرور بالشارع الرئيسي للمدينة.
ولم تصدر حملة المترشح حمة الهمامي، إلى حد الآن أي تعليق على بيان حملة المترشح يوسف الشاهد.
وأوضح رئيس حملة الشاهد، سليم العزابي في بيان حمل توقيعه و تلقته وكالة (وات) ان الفريق القانوني للمترشح يوسف الشاهد تحصل على الهوية الكاملة لمرتكبي الاعتداء وثبت لديه صلتهم بحمة الهمامي، معتبرا ان ما اقدموا عليه يعد "خرقا جسيما للقانون الانتخابي".
وندد بيان المترشح الشاهد بما وصفه "بالخطاب التحريضي للمترشح حمة الهمامي"، معبرا عن الاسف للمحاولات اليائسة التي تعكر مناخ الحملة الانتخابية للرئاسيات.
من جهة اخرى دعت حملة الشاهد في بيانها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "تحمل مسؤوليتها في ضمان حسن سير العملية الانتخابية " كما اهابت بجميع الاطراف السياسية الوطنية الى التجند لقطع الطريق امام ما اسمها بـ "محاولات البعض للانحدار بالمسار الديمقراطي الى منزلق العنف" و "المحافظة على سلامة المسار الانتخابي".
وادانت حملة الشاهد ما وصفته بـ "المحاولات اليائسة من افراد مدفوعي الاجر و محسوبين على لوبيات الفساد للتشويش على التظاهرات الجهوية" لحملة يوسف الشاهد الرئاسية.
وكان محتجون، قد تجمعوا، مساء اليوم الاربعاء، أمام النزل الذي تواجد فيه المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، بعد قيامه بحملته الانتخابية في مدنية باجة، رافعين شعار "ارحل"، وفق ما عاينته صحفية (وات) على عين المكان.
وقد شكلت الوحدات الامنية حزاما من السيارات للفصل بين أنصار الشاهد والمحتجين، وسط أجواء محتقنة وتعطل لحركة المرور بالشارع الرئيسي للمدينة.
ولم تصدر حملة المترشح حمة الهمامي، إلى حد الآن أي تعليق على بيان حملة المترشح يوسف الشاهد.
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Par:essoltan (France )
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