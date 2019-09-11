جمعة في المهدية :''نحمل مشروعا متكاملا للإصلاح وبناء عقلية تحترم الدولة وتقدم الصالح العام على المصلحة الذاتية''

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- قال مهدي جمعة المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب البديل، الأربعاء في المهدية، أنه "يحمل مشروعا متكاملا لإصلاح البلاد وانقاذها في مختلف جوانبها التشريعية والاقتصادية والاجتماعية".وأضاف جمعة، الذي أشرف على اجتماعي شعبي وسط مدينة المهدية، أنه "سيعمل على توحيد التونسيين وبناء عقلية تحترم الدولة ومؤسساتها وتقدم المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية".وأوضح في تصريح إعلامي، أن "العديد ممن تناوبوا على السلطة في تونس استعملوا مؤسسات الدولة دون أن تبنى الدولة واستعملوا القانون دون أن يطبقوه لذلك آن الأوان كي يرحلوا عن الحكم". وخاطب الحاضرون قائلا:" يجب ألاّ نعيد أخطاء الماضي وعلينا تعديل مسار الثورة التي كسبنا منها الحرية في الوقت الذي ضاعت فيه كرامتنا بسبب فشل الاصلاحات مما أثر على مستوى عيش التونسي".ودعا التونسيين إلى "عدم الانجرار وراء المسائل التي تبعدهم عن هدفهم في الاصلاح والبناء ووراء المشاكل المصطنعة التي تزيد من التصادم والكراهية ولا تساعد على التنمية والتقدم".وشدد جمعة على أن تونس "تعيش اليوم وضعا اقتصاديا مترديا لذلك من أولويات رئيس الجمهورية والحكومة جلب الاستثمار وتركيز دبلوماسية قادرة حل مشكل البطالة".وأشار، في نفس الإطار، إلى أن "التنافس على رئاسة الجمهورية يجب أن يقوم على رصيد العلاقات بالمؤسسات الدولية والقدرة على التفاوض والتخطيط لجلب المستثمرين والتنويع في المشاريع".ووعد المترشح ناخبيه بأنه "سيدخل تونس القرن 21 ويبني دولة الكل يساهم في تنميتها والجميع يستفيد من خيراتها في كنف احترام القانون والعمل المشترك".وقال "يوم الانتخاب يساوي خمس سنوات من الحكم مما يستوجب من التونسي حسن الاختيار بين المترشحين ودراسة برامجهم الانتخابية للحفاظ على مكاسب الجمهورية الأولى والاقلاع بدولة حديثة".