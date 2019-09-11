2019 محمذ عبو: أنا لن أغالط النّاس وأقدّم وعودا انتخابية وبرامج هي من مشمولات الحكومة

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- قال مرشّح حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمّد عبّو انّه يخوض هذا الاسنحقاق الرئاسي وهو يحمل مشروع الدولة القوية والعادلة التي تقضي عل الفساد وتنهي حالة الفوضى وتسهم في تحسين صورة تونس ومناخ الاستثمار قائلا في هذا السياق أنه لا يسمح لنفسه بمغالطة الناس بتقديم وعود وبرامج تنموية هي من مشمولات وصلوحيات الحكومة ورئيسها.واعتبر عبّو خلال اجتماع عام انتخابي عقده عشية يوم الاربعاء بساحة تبسّة بمدينة المتلوي من ولاية قفصة أنه بإرساء دولة قوية وعادلة فقط تتحقّق مصلحة تونس وتُحفظ كرامة التونسيين مضيفا أن ردود الفعل على المظالم ورفضها تكون فقط عبر صنادق الاقتراع والانتخاب بوعي وعقلانية .ونبّه مرشّح حزب التيار الحاضرين من المغالطات والوعود غير القابلة للتحقيق داعيا الناخبين إلى البحث بوعي والمعرفة الدقيقة بكلّ المترشحين للانتخابات الرئاسية وهو ما يساعد على التصويت لفائدة من يؤمن فعليا بمصلحة التونسيين ويضعها فوق كلّ إعتبار قائلا أنّه لا داعي للخوف ممّن يصرفون أموالا طائلة على الانتخابات لأنّه بإمكان التونسيين أن يقوموا يوم الاحد القادم 15 سبتمبر بما أطلق عليه إنتفاضة الصنادق.ولفت إلى أن تونس اليوم ليست في حاجة إلى وعود بل إلى إدارة تعمل بجدّ وإلى حوكمة رشيدة وإلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة من أجل مقاومة الفساد والتهرب الضريبي والاحتكار داعيا الحاضرين بأن يكونوا يوم الاحد القادم في صفّ مشروع الدّولة التونسية القوية والعادلة.واستهلّ محمد عبّو نشاطه الانتخابي بولاية قفصة بملاقاة مجموعة من أنصاره وعدد من المواطنين في ساحة الحرية بوسط مدينة قفصة واكّد لهم بالمناسبة أنه في حال فاز بكرسيّ الرئاسة فإنه سيرسي دولة القانون القوية والتي سيكون بمقدورها القضاء على الفساد والفوضى وتحسين المناخ العام بالبلاد بما يساعد على جلب الاستثمارات ويرتقي بمؤشرات الوضع الاقتصادي.