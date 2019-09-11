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سيف الدين مخلوف يعد بباجة بتصفية الملفات المتروكة منذ الاستعمار وبالتعبير عن روح الشباب والثورة

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - وعد سيف الدين مخلوف المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لسنة 2019 فى تصريح لصحفية "وات" بباجة اثناء حملة اتصال مباشر قام بها مساء اليوم الاربعاء بمدينة باجة بتصفية الملفات المتروكة منذ الاستعمار حسب وصفه وبالتعبير عن روح الشباب والثورة.
وقال ان تصفية تركة الاستعمار ستمكن تونس من فرض سيادتها على ثرواتها واستغلالها للرفاه الاقتصادى.
وبين انه سيعمل على اخراج تونس من الاقتصاد الرعواني الى الاقتصاد الذكي وتمكين الشباب من استغلال ذكائه للتفكير فى ايجاد الحلول لمختلف الاشكاليات. واعتبر انه سيمثل روح الشباب وسيلتفت لمنطقة الشمال الغربي لاخراجه من التهميش الذى عاناه منذ 70 سنة، ملاحظا ان باجة لم تشهد تطورا كبيرا منذ عقود. وذكر ان لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وخاصة منها المبادرة التشريعية. وانه سيعمل اذا تم ترشيحه لهذا المنصب على تخفيف الضغط الجبائي على المواطنيين بايجاد حلول وافكار لتمويل البلديات.


كما تعهد بتركيز ادارة مدنية تسند بطاقة الهوية والجوازات التى تسند حاليا بمراكز الامن وبين ان جولته فى شوارع مدينة باجة تعتبر رسالة دعم للجهة.
وقد قام المترشح بحملة انصال مباشر بعدد من المواطنيين بشارع الحبيب بورقيبة وساحة 14 جانفي ونهج خير الدين باشا.

  
  
     
  
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