سيف الدين مخلوف يعد بباجة بتصفية الملفات المتروكة منذ الاستعمار وبالتعبير عن روح الشباب والثورة

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - وعد سيف الدين مخلوف المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لسنة 2019 فى تصريح لصحفية "وات" بباجة اثناء حملة اتصال مباشر قام بها مساء اليوم الاربعاء بمدينة باجة بتصفية الملفات المتروكة منذ الاستعمار حسب وصفه وبالتعبير عن روح الشباب والثورة.
وقال ان تصفية تركة الاستعمار ستمكن تونس من فرض سيادتها على ثرواتها واستغلالها للرفاه الاقتصادى.
وبين انه سيعمل على اخراج تونس من الاقتصاد الرعواني الى الاقتصاد الذكي وتمكين الشباب من استغلال ذكائه للتفكير فى ايجاد الحلول لمختلف الاشكاليات. واعتبر انه سيمثل روح الشباب وسيلتفت لمنطقة الشمال الغربي لاخراجه من التهميش الذى عاناه منذ 70 سنة، ملاحظا ان باجة لم تشهد تطورا كبيرا منذ عقود. وذكر ان لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وخاصة منها المبادرة التشريعية. وانه سيعمل اذا تم ترشيحه لهذا المنصب على تخفيف الضغط الجبائي على المواطنيين بايجاد حلول وافكار لتمويل البلديات.
كما تعهد بتركيز ادارة مدنية تسند بطاقة الهوية والجوازات التى تسند حاليا بمراكز الامن وبين ان جولته فى شوارع مدينة باجة تعتبر رسالة دعم للجهة.
وقد قام المترشح بحملة انصال مباشر بعدد من المواطنيين بشارع الحبيب بورقيبة وساحة 14 جانفي ونهج خير الدين باشا.
وقال ان تصفية تركة الاستعمار ستمكن تونس من فرض سيادتها على ثرواتها واستغلالها للرفاه الاقتصادى.
وبين انه سيعمل على اخراج تونس من الاقتصاد الرعواني الى الاقتصاد الذكي وتمكين الشباب من استغلال ذكائه للتفكير فى ايجاد الحلول لمختلف الاشكاليات. واعتبر انه سيمثل روح الشباب وسيلتفت لمنطقة الشمال الغربي لاخراجه من التهميش الذى عاناه منذ 70 سنة، ملاحظا ان باجة لم تشهد تطورا كبيرا منذ عقود. وذكر ان لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وخاصة منها المبادرة التشريعية. وانه سيعمل اذا تم ترشيحه لهذا المنصب على تخفيف الضغط الجبائي على المواطنيين بايجاد حلول وافكار لتمويل البلديات.
كما تعهد بتركيز ادارة مدنية تسند بطاقة الهوية والجوازات التى تسند حاليا بمراكز الامن وبين ان جولته فى شوارع مدينة باجة تعتبر رسالة دعم للجهة.
وقد قام المترشح بحملة انصال مباشر بعدد من المواطنيين بشارع الحبيب بورقيبة وساحة 14 جانفي ونهج خير الدين باشا.
En continu
- 17:38 بين 26 و 26/26 ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:03
|18:36
|15:50
|12:23
|05:58
|04:30
|
25°
|25°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-24
|31°-23
|30°-23
|31°-22
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 378) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 267) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 90 087) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 188) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 212) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 745) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 659) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 417) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 010) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 574) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 058) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 711) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 334) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 874) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 633) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 46 506) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 45 999) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 831) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 037) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 42 463) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
Par:mandhouj (France )
Sur: حمادي الجبالي في القيروان يتعهد بتوحيد الشعب التونسي ودعم الإقتصاد الوطني