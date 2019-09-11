الغنّوشي من قفصة: تونس أمانة مانعطوهاش للّي يجي و مورو مستأمن على الحرية و الديمقراطية

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء خلال اللقاء الجماهيري بفضاء مسرح البرج الأثري بقفصة في إطار الحملة الرئاسية لعبد الفتاح مورو،قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأن النهضة أهدت تونس خيرة أبنائها فعبد الفتاح مورو جربناه قاضيا و محاميا و مناضلا و سياسيا و رئيسا للبرلمان وعرفناه صادقا و نظيفا ، مورو رئيسا لتونس : يليق بها و يليق بنا مؤهلا لرئاسة تونس معقبا "تونس أمانة مانعطوهاش للي يجي و مورو مستأمن على الحرية و الديمقراطية" وأضاف الغنوشي بأن النهضة تعيش لحظة تاريخية حيث تحولت من حزب معارض و ملاحق إلى حزب يترشح للرئاسة داعيا أنصارها و كل التونسيين الى الالتفاف حول مورو بإعتباره شخصية وازنة مجمّعة.