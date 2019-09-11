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حمادي الجبالي في القيروان يتعهد بتوحيد الشعب التونسي ودعم الإقتصاد الوطني

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - قال حمادي الجبالي، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن من أولويّاته في حال فوزه في هذه الإنتخابات، "توحيد الشعب التونسي ودعم الإقتصاد الوطني وخاصة التصدير".

ولاحظ الجبالي في تصريح إعلامي خلال اتصاله بالمواطنين اليوم الأربعاء بالمدينة العتيقة بالقيروان، للتعريف ببرنامجه الإنتخابي، أنه سيعمل في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية التي خوّلها له الدستور، على مقاومة الآفات التي تهدد البلاد عبر الحدود، "خاصة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة".
وأضاف أن من أولوياته كذلك "العمل على دعم الجيش الوطني بالتجهيزات والمعدات وحل مشاغل الجيش والأمن، إلى جانب التركيز على الأمن الوطني الشامل الذي يشمل بالخصوص الأمن الإقتصادي والبيئي والطاقي".


كما تعهّد المترشح بالإستفادة من العلاقات الدولية، "لدعم الإقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو الإقتصادى ودعم الإنتاج الوطني والحد من التداين الخارجي".

يُذكر أن من أبرز النقاط العشر التي تضمّنها برنامجه الإنتخابي، "العمل على احترام الدستور وحمايته وضمان الوحدة الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة وتأسيس الديمقراطية المحلية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتفعيل المجلس الأعل للأمن القومى ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وتطوير العلاقات الخارجية وإشراك الكفاءات التونسية وتحديث وتشبيب مؤسسة رئاسة الجمهورية".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188952

Mandhouj  (France)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 21h 18m |           
مع الأسف نمر بإنتخابات رءاسية و العاءلات السياسية مشتة ، و نحن في واقع عولمة لا يرحم الشتات، و لا يمكن مواجهاته و الحوار معه إلا بعاءلات سياسية قوية و موحدة و تتكلم عن حقنا في التنمية و السيادة على ثرواتنا، بصوت واحد.

هذا الكلام موجه للجميع ، و لا يعني أشخاص دون أخرين. كل العاءلات السياسية من مختلف المشارب الفكرية ، المحسوبة على الثورة و المعنية بها، و بأهدافها، عليها أن تتوحد لربح رهان الديمقراطية.

التحدي الديمقراطي، كما التحدي التنموي، مرتبط بالالتفاف حول أهداف الثورة، مجتمعين و ليس شتات.

#الطريق_الى_قرطاج
#تونس_تنتخب
بن علي هرب.

Essoltan  (France)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 20h 58m |           
Pas d'unité et que chacun pour soi .
Nous voulons un président qui nous garantit la SÉCURITÉ et la tranquillité le reste on s'en charge car on a l'habitude ( je pense au pouvoir d'achat ) .



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