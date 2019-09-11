اجراءات جديدة للرفع من جودة خدمات ميناء رادس

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- اشرف وزير النقل هشام بن احمد يوم الاربعاء 11سبتمبر2019 على جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية ميناء رادس وسبل تحسين جودة العمل والرفع من نجاعة الخدمات به، حيث اذن وزير النقل بتفعيل الاجراءات التالية:* تشكيل لجنة تضم ممثّلين عن كافة الاطراف المتدخلة بالميناء لحصر اسباب ارتفاع مخزون الحاويات وايجاد الحلول المناسبة للتسريع في نسق رفعها في الآجال المحددة.* اصدار بلاغ بالتنسيق مع الديوانة التونسية لدعوة اصحاب الحاويات قصد رفعها خلال ساعات الليل.* التعجيل باتمام عمليات صيانة واصلاح معدات الشحن والتفريغ وتوفيرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية .* تحويل كل الحاويات ذات المكوث المطوّل الى منطقة 3 هكتارات ودعوة مصالح الديوانة للتسريع في اجراءات البيع .* استعمال معدّات الشحن والتفريغ المركّزة على السفن بصفة آلية عند تعطّل الرافعات المينائية.* المتابعة اليومية لمردودية عمليات الشحن والتفريغ وعدد الحاويات المرفوعة من الميناء وتوفر معدات الشحن والتفريغ ومستوى المخزون عن طريق جداول تُرسل يوميا الى وزير النقل.