Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Al Neel  

القيروان: الهاشمي الحامدي يتعهد بأن تكون ''القيروان عاصمة تونس'' وأن تستعيد مجدها

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - قال مرشح حزب تيار المحبة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 الهاشمي الحامدي انه اذا نجح في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية "سيعمل على تكون القيروان عاصمة تونس، سياسيا وروحيا وثقافيا، وأن تستعيد مجدها التونسي والعربي والاسلامي".

وأضاف الحامدي، في تصريح اعلامي على هامش لقاء مباشر جمعه بالمواطنين اليوم الاربعاء في معتمدية بوجحلة من ولاية القيروان، انه يجب "إعادة الاعتبار للقيروان مدينة وولاية"، وقال في هذا الخصوص إن "أفضل مكان لعاصمة تونس هو القيروان لأنها كانت عبر التاريخ عاصمة للمغرب الاسلامي وينبغي أن يعود لها مجدها ".
وفي سياق حديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية بين الهاشمي الحامدي انه سيعمل على احداث فضاء اقتصادي مشترك مع ليبيا والجزائر يكون سوقا اقتصادية مشتركة يستفيد منها مواطنو البلدان الثلاثة ثم يتم توسيعها الى بقية الدول.

ويشار الى أن المترشح أدى زيارة الى كل من الشبيكة والتقى بعدد من المواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي كما توجه إلى منطقة رقادة والتقى بعدد من الفلاحين للتعرف على مشاغلهم.
ومن أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح عن تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي، مكافحة التهرب الجبائي وزيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على الفقراء والتأسيس لدولة العدل وجعل الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.

  
  
     
  
cadre-e022fd8847a23e1065c9f978e7fd3b1e-2019-09-11 19:36:34






0 de 0 commentaires pour l'article 188946



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 | 12 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:50 12:23 05:58 04:30
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-2430°-2430°-2332°-2332°-23
  • Avoirs en devises
    17972,7

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15793 DT        1$ =2,85984 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   931,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568228249|188946 272|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires