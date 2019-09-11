القيروان: الهاشمي الحامدي يتعهد بأن تكون ''القيروان عاصمة تونس'' وأن تستعيد مجدها

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- قال مرشح حزب تيار المحبة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 الهاشمي الحامدي انه اذا نجح في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية "سيعمل على تكون القيروان عاصمة تونس، سياسيا وروحيا وثقافيا، وأن تستعيد مجدها التونسي والعربي والاسلامي".وأضاف الحامدي، في تصريح اعلامي على هامش لقاء مباشر جمعه بالمواطنين اليوم الاربعاء في معتمدية بوجحلة من ولاية القيروان، انه يجب "إعادة الاعتبار للقيروان مدينة وولاية"، وقال في هذا الخصوص إن "أفضل مكان لعاصمة تونس هو القيروان لأنها كانت عبر التاريخ عاصمة للمغرب الاسلامي وينبغي أن يعود لها مجدها ".وفي سياق حديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية بين الهاشمي الحامدي انه سيعمل على احداث فضاء اقتصادي مشترك مع ليبيا والجزائر يكون سوقا اقتصادية مشتركة يستفيد منها مواطنو البلدان الثلاثة ثم يتم توسيعها الى بقية الدول.ويشار الى أن المترشح أدى زيارة الى كل من الشبيكة والتقى بعدد من المواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي كما توجه إلى منطقة رقادة والتقى بعدد من الفلاحين للتعرف على مشاغلهم.ومن أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح عن تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي، مكافحة التهرب الجبائي وزيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على الفقراء والتأسيس لدولة العدل وجعل الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.