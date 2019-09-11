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المنستير: محسن مرزوق يتعهد بتقديم مشروع مجلة الحريات الفردية للبرلمان في حال فوزه

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - تعهد محسن مرزوق المترشح عن حركة مشروع تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، لأنصاره في المنستير، بأنه في حال فوزه سيكرس علوية القانون والعدالة للقضاء على التسيب والفوضى لكي يستفيد الناس من حقوقهم وليكون المواطن أوّل درع لوطنه أمام التحديات المطروحة.
وأضاف مرزوق، في تصريح لـ(وات) بمناسبة حملته الانتخابية بالجهة، أنّ الحريات في تونس تقدمت وأنّه في حال فوزه سيتقدم إلى البرلمان بمشروع مجلة الحريات الفردية ولن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة التونسية، متعهدا بتكريس التناصف في كلّ التعيينات على مستوى رئاسة الجمهورية.
وبيّن أنّه إذا فاز برئاسة الجمهورية سيشتغل على مواضيع رئيسية ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وهي العلاقات الخارجية والأمن ومكافحة الإرهاب، متعهدا بمراجعة "العقيدة الأمنية" لمواجهة التحديات الجديدة التي يشهدها العالم، علاوة على قضايا متنوعة على غرار الديبلوماسية الاقتصادية وتنظيم الهجرة غير النظامية.
كما تعهد بإيلاء اهتمام كبير بالتونسيين في الخارج الذين يمثلون حوالي مليون و300 ألف تونسي ليمكنهم من الاندماج أكثر في الاقتصاد التونسي، والعمل على مراجعة نظام الحوكمة في الجهات والنظام الانتخابي والنظام السياسي واستثمار كفاءات المحالين على شرف المهنة وخبراتهم وتوفير الظروف المريحة لهم، ومزيد العمل لحلّ مشاكل ذوي الحاجيات الخصوصية.


  
  
     
  
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