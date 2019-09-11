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سيدي بوزيد: عبير موسي تتعهد بأن تجعل تونس دولة القانون والمؤسسات

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - أكدت المترشحة عن الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبير موسي، في اجتماع شعبي اليوم الأربعاء في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، أنها ستجعل تونس دولة القانون والمؤسسات ودولة تحفظ فيها حقوق الإنسان وتحترم فيها الحريات العامة والفردية.

كما تعهدت بأن تضمن للمواطن كرامته ومواطن الشغل وبنية تحتية وتربوية وصحية ومرافق عمومية تليق بتونس خلال السنوات القادمة.
ونبهت المترشحة عبير موسي إلى أن ولاية سيدي بوزيد تمت "المتاجرة" بها خلال السنوات الماضية ولم يتم تنفيذ المشاريع التي وعدت بها، وهي الآن في وضع أسوأ مما كانت عليه، وتعهدت بتثمين "مكانة سيدي بوزيد الاعتبارية ومنتوجاتها في مختلف القطاعات واستغلالها من اجل تحقيق التنمية للمواطن" و"منح الجهة الأولوية المطلقة في مخططاتها بعد إحلال الأمن والاستقرار وتغيير الدستور التونسي" و"القطع مع الدستور الهجين الذي شتت مواقع القرار وأضعف مؤسسات الدولة من خلال تقديم مبادرة تشريعية جديدة لتغيير الدستور استنادا للفصل 143 من دستور 2014، وفق تعبيرها.


ويتضمن البرنامج الانتخابي للمترشحة عبير موسي التركيز على ارساء ديبلوماسية ناجعة لفتح آفاق واعدة تخدم مصالح تونس في مختلف المجالات والاعتماد على سياسة أمنية ودفاعية فاعلة توفر الاستقرار وتحترم حقوق الانسان وتقديم مشروع دستور جديد يقطع مع تشتيت مواقع القرار ويؤسس لدولة قوية وعادلة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188944

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 19h 44m |           
الثورة المضادة تريد أن تسلب التونسيين من حقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية



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