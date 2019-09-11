وزير التربية يسلط الضوء على مستجدات السنة الدراسية 2019 / 2020

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية 2 مليون و174 الف تلميذ بالنسبة لهذه السنة الدراسية الجديدة، التي يسهر على تأمينها حوالي 155400 مرب موزعين بين 76600 في الاعدادي والثانوي و78800 في المرحلة الابتدائية.وأفاد وزير التربية حاتم بن سالم خلال ندوة صحفية خصصت الاربعاء لتقديم مستجدات السنة الدراسية 2019 - 2020 ان عدد التلاميذ بالمرحلة الثانوية خلال السنة الدراسية التي تنطلق بالنسبة للتلاميذ يوم 17 سبتمبر الحالي، يبلغ 933 ألف تلميذ مسجلا زيادة ب 56 ألف تلميذ، في حين يقدر عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية ب1 مليون و177 ألف تلميذ وتلاميذ التحضيري ب 63 ألف تلميذ سيتم لأول مرة إعتماد برنامج بيداغوجي موحد لفائدتهم، وفق تصريحه.وفي ما يتعلق بعملية التسجيل عن بعد، بين بن سالم أن 1 مليون و848 الفا و745 تلميذ بالإبتدائي والإعدادي والثانوي تمكنوا من التسجيل عن بعد، مؤكدا ان هذه العملية التي مكنت لأول مرة من تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل تلميذ وبوسائل التواصل المباشر مع الولي (هاتف وايميل)، ستمكن بدورها من الاتصال بالولي واعلامه بجدول أوقات منظوره وبنتائجه وبالملاحظات الخاصة به.ولفت الوزير في علاقة بالجانب البيداغوجي، إلى الشروع بداية من السنة الحالية في تدريس اللغات الأجنبية عبر محامل الكترونية وهي اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة ثانية ابتدائي واللغة الانقليزية لسنوات الرابعة ابتدائي، ملاحظا انه لن يتم اسناد أعداد في المادتين.كما سيتم خلال هذه السنة الدراسية الترفيع في ضارب الإعلامية إلى 1.5 بالنسبة لتلاميذ الثانية الثانية ثانوي اختصاص علوم وآداب واقتصاد وخدمات، وفق ما اكده حاتم بن سالم.وأشار الى أن وزارة التربية طالبت هذه السنة وزارة التجارة بتمكينها من 10 مليون كراس مدعم غير أنها لم تحصل عليها وتمكنت بفضل مخزونها المتكون من 1 مليون و600 ألف كراس من تعديل السوق في عشر ولايات تشكو من ضعف المقدرة الشرائية.وفي ما يتعلق بمشاكل البنية التحتية، أوضح وزير التربية ان 80 بالمائة من المؤسسات التربوية يتجاوز عمرها 20 سنة، لافتا إلى أن إحداث المركز الوطني للصيانة مكن من تنسيق الجهود التي كانت في السابق مشتتة ومن جرد وتنظيم اليات وتجهيزات الصيانة والموارد البشرية المتوفرة من أجل توظيفها وحسن استغلالها.وأكد الوزير في هذا السياق أنه تم بالاتفاق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل إعلان طلب عروض لبعث 100 مؤسسة في اعمال الصيانة وقد تم بعد مقابلة 400 مترشح من حاملي الشهائد العليا اختيار 100 منهم ستمكنهم الوزارة من صفقات مباشرة في أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بوزارة التربية بقيمة سنوية تقدر ب 200 ألف دينار.ويهدف هذا الإجراء إلى إحداث 1000 مؤسسة، حسب بن سالم الذي أفاد أن الوزارة خصصت 15 مليون دينار لاقتناء التجهيزات العادية والمحدثة ودعم المؤسسات و3 مليون دينار للشراءات العاجلة.وقد تم اقرار افراغ مخازن الوزارة من المعدات والتجهيزات وتمكين المؤسسات التربوية من حاجياتها وتخصيص 13 مليون دينار لاقتناء تجهيزات الإعلامية التي تقرر تغيير مقاربة تعليمها.كما قدم الوزير رزنامة الامتحانات الوطنية حيث ستجرى الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2020، أيام 10 و11 و15 و16 و17 جوان القادم وتنتظم امتحانات شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني أيام 22 و23 و24 جوان 2020 فيما تجرى امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية أيام 25 و26 و27 جوان 2020 .وتختم هذه الامتحانات بدورة المراقبة لامتحان البكالوريا أيام 30 جوان و1 و2 جويلية 2020.