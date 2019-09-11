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صفاقس: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 يفتح بحثا تحقيقيا للتثبت حول اسباب وفاة امراة بصعقة كهربائية اثر نزول كميات كبيرة من الامطار

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - تمّ فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 حول ظروف وفاة امرأة مساء أمس الثلاثاء بطريق تونس (الضاحية الشمالية لولاية صفاقس) بصعقة كهربائية إثر نزول أمطار كبيرة في الجهة وذلك للتثبّت إن كانت تمّت ملامسة العمود الكهربائي من قبل الهالكة أم أن الامر يتعلق بتسرّب طاقة كهرباية من العمود وتسرّبها لمياه الامطار بالطريق العام، وفق ما افاد به اليوم الاربعاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس "مراد التركي" مكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بصفاقس.

وذكر ذات المصدر أنه على إثر إعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 في حدود الساعة السادسة و45 دقيقة من مساء امس الثلاثاء بحصول واقعة تمثلت في وفاة امراة بصعقة كهربائية بطريق تونس (الضاحية الشمالية لولاية صفاقس)، تم فتح في الحين فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات وفاتها طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية، مشيرا الى ان التحريات الأوّلية المجراة على عين المكان من طرف أعوان الامن (باحث البداية) كشفت أن الهالكة كانت مارة بالمكان وكانت الامطار تنزل بغزارة وصادف وجود عمود كهربائي حامل لأسلاك كهربائية.
وأضاف انه بمرور الهالكة قرب العمود أصيبت بصعقة كهربائية أدّت الى وفاتها على عين المكان وتمّ تبعا لذلك إيداع الجثّة على ذمّة الطبيب الشرعي بصفاقس لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.


  
  
     
  
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