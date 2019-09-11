محمد الناصر يتنقل إلى ولاية أريانة للاطلاع على مستجدّات الأوضاع وعلى حسن سير عمليات الإغاثة

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - على إثر التقلّبات المناخية التي شهدتها البلاد يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر وما خلّفته كميات الأمطار الهامة من انقطاع لحركة المرور بعدد من الطرقات الرئيسية بتونس الكبرى وارتفاع منسوب المياه التي غمرت عددا من الأحياء السكنية وتسبّبت في عديد الأضرار المادية، تحوّل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 إلى ولاية أريانة للاطلاع عن كثب على مستجدّات الأوضاع والاطمئنان على سلامة المواطنين وعلى حسن سير عمليات الإغاثة.
وبمقرّ ولاية أريانة استمع رئيس الجمهورية، الذي كان مرفوقا بوالي الجهة، إلى تقارير أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وثلّة من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات المتضررة، مثنيا على مجهودات كلّ الأطراف المتداخلة والتي أمّنت عمليات الإغاثة يوم أمس الثلاثاء حيث لم تسجّل أي خسائر بشرية بفضل التدخل الناجع لقوات الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني.
وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمزيد ضمان سرعة التدخّل وإحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لنجدة المواطنين وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، مشدّدا على أهميّة التوقّي والاستعداد المسبق ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية على ذمّة لجنة مجابهة الكوارث تحسبا للتقلّبات المناخية القادمة.
وأوصى رئيس الجمهورية بالتسريع في عمل اللجان المكلّفة بحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وبالمحلاّت والبنية التحتية والإحاطة الاجتماعية العاجلة بالعائلات الأكثر تضررا وتسخير كلّ الإمكانيات المادية واللوجيستية لذلك.
وبمقرّ ولاية أريانة استمع رئيس الجمهورية، الذي كان مرفوقا بوالي الجهة، إلى تقارير أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وثلّة من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات المتضررة، مثنيا على مجهودات كلّ الأطراف المتداخلة والتي أمّنت عمليات الإغاثة يوم أمس الثلاثاء حيث لم تسجّل أي خسائر بشرية بفضل التدخل الناجع لقوات الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني.
وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمزيد ضمان سرعة التدخّل وإحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لنجدة المواطنين وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، مشدّدا على أهميّة التوقّي والاستعداد المسبق ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية على ذمّة لجنة مجابهة الكوارث تحسبا للتقلّبات المناخية القادمة.
وأوصى رئيس الجمهورية بالتسريع في عمل اللجان المكلّفة بحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وبالمحلاّت والبنية التحتية والإحاطة الاجتماعية العاجلة بالعائلات الأكثر تضررا وتسخير كلّ الإمكانيات المادية واللوجيستية لذلك.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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