القيروان: الصافي سعيد يدعو الناخبين إلى عدم منح ثقتهم لمن لم يغير من أوضاعهم

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - دعا المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، الصافي سعيد، التونسيين الى "انتخاب الأنسب لتونس" وإلى "عدم منح ثقتهم وإعادة التصويت لمن لم يغير من أوضاعهم وأوضاع البلاد خلال السنوات السابقة".
وقال في تصريح اعلامي خلال زيارة الى المدينة العتيقة بولاية القيروان ولقاء مباشر بعدد من المواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي إن "الاختيار ثقافة ووعي وسوف نغلبهم بزرع الوعي فلا تصدقوهم لقد حكموكم فماذا فعلوا ؟" واكد ان برنامجه يتكون من استراتيجية كاملة ويضم 36 نقطة هي عبارة عن تصور متكامل يشمل الثقافة والفكر والتخطيط والاقتصاد والنهوض بالاوضاع الاجتماعية والديبلوماسية واوضاع الجيش والأمن.
واضاف انه سيصنع "المعادلة التونسية" في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وأن هذه المعادلة تعني " الكرامة والسيادة الكاملة على الثروات وعلى الارض وعلى الفضاء والبحر وكل المكاسب سواء منها الحقوقية او الاجتماعية اوالسياسية والاقتصادية"، وفق تعبيره.
وتوجه بالنقد الى الحكومة معتبرا إياها "حكومة نائمة وجامدة وتبحث عن مصالحها الخاصة وغير عابئة بالشعب" واستدل بعجزها عن إيجاد حل للفيضانات التي شهدتها العاصمة واريانة أمس مثلما "عجزت في ولاية نابل خلال السنة الفارطة اثر ما شهدته من فياضانات ".
واعتبر ان الحكومات المتعاقبة عملت على "تفقير الشعب حتى يسهل التحكم فيه وهي فلسفة اليمين أو الليبيرالية التونسية المتوحشة التي تقوم على تحكم العائلات النافذة في مصير البلاد"، على حد قوله.
وقال في تصريح اعلامي خلال زيارة الى المدينة العتيقة بولاية القيروان ولقاء مباشر بعدد من المواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي إن "الاختيار ثقافة ووعي وسوف نغلبهم بزرع الوعي فلا تصدقوهم لقد حكموكم فماذا فعلوا ؟" واكد ان برنامجه يتكون من استراتيجية كاملة ويضم 36 نقطة هي عبارة عن تصور متكامل يشمل الثقافة والفكر والتخطيط والاقتصاد والنهوض بالاوضاع الاجتماعية والديبلوماسية واوضاع الجيش والأمن.
واضاف انه سيصنع "المعادلة التونسية" في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وأن هذه المعادلة تعني " الكرامة والسيادة الكاملة على الثروات وعلى الارض وعلى الفضاء والبحر وكل المكاسب سواء منها الحقوقية او الاجتماعية اوالسياسية والاقتصادية"، وفق تعبيره.
وتوجه بالنقد الى الحكومة معتبرا إياها "حكومة نائمة وجامدة وتبحث عن مصالحها الخاصة وغير عابئة بالشعب" واستدل بعجزها عن إيجاد حل للفيضانات التي شهدتها العاصمة واريانة أمس مثلما "عجزت في ولاية نابل خلال السنة الفارطة اثر ما شهدته من فياضانات ".
واعتبر ان الحكومات المتعاقبة عملت على "تفقير الشعب حتى يسهل التحكم فيه وهي فلسفة اليمين أو الليبيرالية التونسية المتوحشة التي تقوم على تحكم العائلات النافذة في مصير البلاد"، على حد قوله.
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Par:karimyousef (France )
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