العودة المدرسية: حملة وطنية مشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - انطلقت يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 حملة وطنية مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للأدوات المدرسية على مستوى مختلف مسالك التوزيع مع التركيز خاصة على مراقبة المسالك الموازية والانتصاب الفوضوي بمشاركة 50 فريق مراقبة مشتركة يضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والداخلية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتدعو وزارة الصحة في بلاغ نشرته على الأنترنيت, الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمتضمّنة بالـتأشير للبيانات الضرورية (المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها،...) وتجنب اقتناء الأدوات المدرسية التي يمكن أن تتسبّب من حيث الشكل أو اللون أو الرائحة في خلط بذهن التلميذ بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلّب في شكل رضّاعة أو قارورة مشروبات، ...) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار من جراء سوء الاستعمال كالاختناق أو التسمّم بالإضافة إلى ضرورة اقتناء اللصق المدرسي الخالي من المواد المحلّة العضوية.
وتدعو وزارة الصحة في بلاغ نشرته على الأنترنيت, الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمتضمّنة بالـتأشير للبيانات الضرورية (المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها،...) وتجنب اقتناء الأدوات المدرسية التي يمكن أن تتسبّب من حيث الشكل أو اللون أو الرائحة في خلط بذهن التلميذ بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلّب في شكل رضّاعة أو قارورة مشروبات، ...) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار من جراء سوء الاستعمال كالاختناق أو التسمّم بالإضافة إلى ضرورة اقتناء اللصق المدرسي الخالي من المواد المحلّة العضوية.
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Par:mnasser57 (Austria )
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