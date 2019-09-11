.. الحملة الانتخابية بدائرة جندوبة.. تركيز على المدن وغياب في الأرياف

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - واصل، اليوم الأربعاء بجندوبة، عدد من أنصار المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، حملتهم الانتخابية بالجهة من خلال جملة من الأنشطة منها توزيع مطويّات تحمل صور وبيانات مرشحيهم وذلك تزامنا مع السّوق الأسبوعية للمدينة.
وفي الوقت الذي اختار فيه عدد من الأنصار تركيز خيام دعائية بكل من ساحة الجمهورية وساحة محمد علي وشارع البيئة بالجهة لاستقبال المواطنين، توجه آخرون إلى توزيع مطويات داخل السوق الأسبوعية والمحلات التجارية وعقد لقاءات مع المارة بعدد من أنهج وشوارع المدينة.
هذا وقد تم تسجيل نقص ملحوظ بخصوص حضور المترشحين بالمناطق الريفية بولاية جندوبة، على عكس المدينة وبقية المدن التابعة لهذه الدائرة الانتخابية، علما وأن هذه المناطق يقطنها أكثر من 70 بالمائة من متساكني الولاية، أين ظلت خانات عديدة دون تعليق لصور وبيانات المترشحين الذين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وذلك وفق تصريحات متطابقة لممثلين جهويين لعدد من المترشحين، مرجعين ذلك لأسباب مناخية وتضاريسية وأخرى لوجستية.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة يفوق الـ272 ألف ناخب، بحسب ما أكده رئيس الهيئة، الياس سلامي.
وفي الوقت الذي اختار فيه عدد من الأنصار تركيز خيام دعائية بكل من ساحة الجمهورية وساحة محمد علي وشارع البيئة بالجهة لاستقبال المواطنين، توجه آخرون إلى توزيع مطويات داخل السوق الأسبوعية والمحلات التجارية وعقد لقاءات مع المارة بعدد من أنهج وشوارع المدينة.
هذا وقد تم تسجيل نقص ملحوظ بخصوص حضور المترشحين بالمناطق الريفية بولاية جندوبة، على عكس المدينة وبقية المدن التابعة لهذه الدائرة الانتخابية، علما وأن هذه المناطق يقطنها أكثر من 70 بالمائة من متساكني الولاية، أين ظلت خانات عديدة دون تعليق لصور وبيانات المترشحين الذين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وذلك وفق تصريحات متطابقة لممثلين جهويين لعدد من المترشحين، مرجعين ذلك لأسباب مناخية وتضاريسية وأخرى لوجستية.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة يفوق الـ272 ألف ناخب، بحسب ما أكده رئيس الهيئة، الياس سلامي.
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Par:karimyousef (France )
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