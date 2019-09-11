بن عروس: إحصاء 48 مخالفة انتخابية منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - أحصت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببن عروس، 48 مخالفة انتخابية منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية، وذلك إلى حدود مساء أمس الثلاثاء بعد جرد تقارير أعوان المراقبة وإحصاء نوعية المخالفات المرتكبة.
وتتعلق اغلب المخالفات الانتخابية المرتكبة، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الكيلاني هلال ل(وات)، والتي تم تسجيلها منذ بداية الحملة، بتمزيق البيانات والصور الانتخابية لعدد من المترشحين، والقيام بأنشطة دعائية دون إعلام الهيئة، واستغلال مؤسسات عمومية للدعاية الانتخابية، واستغلال قصّر (اطفال) في الحملة وتعليق الصور والبيانات في غير مواقعها الأصلية ومخالفة مواعيد التصريح بالأنشطة.
وتتعلق اغلب المخالفات الانتخابية المرتكبة، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الكيلاني هلال ل(وات)، والتي تم تسجيلها منذ بداية الحملة، بتمزيق البيانات والصور الانتخابية لعدد من المترشحين، والقيام بأنشطة دعائية دون إعلام الهيئة، واستغلال مؤسسات عمومية للدعاية الانتخابية، واستغلال قصّر (اطفال) في الحملة وتعليق الصور والبيانات في غير مواقعها الأصلية ومخالفة مواعيد التصريح بالأنشطة.
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Par:aruodg (Tunisia )
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