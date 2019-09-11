سوسة: البريكي يقدم مقترحات بخصوص عدد من المسائل المستعجلة

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- التقى مرشح حركة "تونس الى الامام" للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبيد البريكي عددا من المواطنين والمواطنات خلال زيارته معتمدية النفيضة، امس الثلاثاء، وقدم لهم بسطة عن برنامجه الانتخابي.وقال البريكي في تصريح اعلامي خلال زيارته للنفيضة انه يمتلك مقترحات عملية بخصوص عدد من المسائل المستعجلة على غرار المحافظة على سيادة القرار الوطني، ومزيد إقرار هيبة الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعادة مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.وتعهد البريكي بالتقليص في نفقات الدولة التي تشمل ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة 30 بالمائة وكذلك أجور أعضاء الحكومة بما يوفر عائدات مالية يتم توجيهها الى تمويل قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة والنقل كما تعهد بمزيد تطوير علاقات تونس الخارجية وإعادة فتح السفارة التونسية بدمشق، معتبرا انه من الضروري النأي بتونس على صراعات المحاور الإقليمية والدولية.