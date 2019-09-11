سوسة: البريكي يقدم مقترحات بخصوص عدد من المسائل المستعجلة

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - التقى مرشح حركة "تونس الى الامام" للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبيد البريكي عددا من المواطنين والمواطنات خلال زيارته معتمدية النفيضة، امس الثلاثاء، وقدم لهم بسطة عن برنامجه الانتخابي.
وقال البريكي في تصريح اعلامي خلال زيارته للنفيضة انه يمتلك مقترحات عملية بخصوص عدد من المسائل المستعجلة على غرار المحافظة على سيادة القرار الوطني، ومزيد إقرار هيبة الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعادة مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وتعهد البريكي بالتقليص في نفقات الدولة التي تشمل ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة 30 بالمائة وكذلك أجور أعضاء الحكومة بما يوفر عائدات مالية يتم توجيهها الى تمويل قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة والنقل كما تعهد بمزيد تطوير علاقات تونس الخارجية وإعادة فتح السفارة التونسية بدمشق، معتبرا انه من الضروري النأي بتونس على صراعات المحاور الإقليمية والدولية.
وقال البريكي في تصريح اعلامي خلال زيارته للنفيضة انه يمتلك مقترحات عملية بخصوص عدد من المسائل المستعجلة على غرار المحافظة على سيادة القرار الوطني، ومزيد إقرار هيبة الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعادة مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وتعهد البريكي بالتقليص في نفقات الدولة التي تشمل ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة 30 بالمائة وكذلك أجور أعضاء الحكومة بما يوفر عائدات مالية يتم توجيهها الى تمويل قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة والنقل كما تعهد بمزيد تطوير علاقات تونس الخارجية وإعادة فتح السفارة التونسية بدمشق، معتبرا انه من الضروري النأي بتونس على صراعات المحاور الإقليمية والدولية.
En continu
- Hier 21:34 مباراة ودية : هزيمة تونس امام كوت ديفوار 2/1
- Hier 19:28 فن الممكن وفن الغباء
- Hier 17:51 الانتخابات إمتحان شعب !
- Hier 17:47 اجتماع مجلس الاعمال المشترك التونسي العراقيي
- Hier 17:19 القضاء يتخذ قراره في حق عماد دغيج.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:03
|18:36
|15:50
|12:23
|05:58
|04:30
|
29°
|29°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-23
|30°-23
|30°-23
|32°-23
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 309) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 127) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 163) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 82 885) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 192) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 718) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 630) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 288) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 57 026) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 554) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 545) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 686) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 316) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 864) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 197) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 45 977) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 664) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 43 809) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 316) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 527) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:mnasser57 (Austria )
Sur:محسن مرزوق للإعلام الإماراتي: النظام السياسي الحالي لا يخدم إلا حركة النهضة الإخوانية الإرهابية.. حكومة السراج متحالفة مع الإرهاب.. مصلحة تونس مع حفتر!