حمه الهمامي يتعهد في بنزرت باعادة الاعتبار للسيادة الوطنية

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها حمه الهمامي خلال زيارته الانتخابية لولاية بنزرت اليوم بالعمل على اعادة الاعتبار للسيادة الوطنية .
وقال في تصريح اعلامي ان برنامجه الانتخابي يرتكز على اكثر من نقطة لعل من ابرزها حماية الثروات الوطنية وحسن التصرف فيها ومراجعة الاتفاقيات التي اثبتت الايام اضرارها بمصالح الشعب والبلاد ومنها اتفاقية الشراكة لسنة 1995 ووقف التفاوض حول الاليكا ،وايقاف المديونية بدسترة الاقتراض وفق تعبيره.
وذكر ان الرئيس الراحل بورقيبة ترك مديونية تناهز 5000 م د بينما ترك بن علي ترك 25000 م د والان تصل مديونية البلاد الى 82000 م د ولكن حالات الفقر والتهميش لم تحل بتلك الديون وحان الوقت للتدقيق فيها وطرحها ان لزم.
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وشدد على ضرورة أن يبادر الرئيس بمشاريع قوانين لحل المسالة الزراعية وفض اشكاليات الشان العقاري والعناية بالشباب وهو ما سيتعهد به متى نال ثقة الناخبين.
وقال في تصريح اعلامي ان برنامجه الانتخابي يرتكز على اكثر من نقطة لعل من ابرزها حماية الثروات الوطنية وحسن التصرف فيها ومراجعة الاتفاقيات التي اثبتت الايام اضرارها بمصالح الشعب والبلاد ومنها اتفاقية الشراكة لسنة 1995 ووقف التفاوض حول الاليكا ،وايقاف المديونية بدسترة الاقتراض وفق تعبيره.
وذكر ان الرئيس الراحل بورقيبة ترك مديونية تناهز 5000 م د بينما ترك بن علي ترك 25000 م د والان تصل مديونية البلاد الى 82000 م د ولكن حالات الفقر والتهميش لم تحل بتلك الديون وحان الوقت للتدقيق فيها وطرحها ان لزم.
.
وشدد على ضرورة أن يبادر الرئيس بمشاريع قوانين لحل المسالة الزراعية وفض اشكاليات الشان العقاري والعناية بالشباب وهو ما سيتعهد به متى نال ثقة الناخبين.
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