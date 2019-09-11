ناجي جلول يؤكد انه سيقوم بمراجعة النظام السياسي للقيام باصلاحات كبرى

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن قائمة "ارادة وقوة" ناجي جلول يوم الثلاثاء بولاية قفصة انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيقوم بمراجعة النظام السياسي للبلاد باعتباره أمرا ضروري للقيام باصلاحات كبرى.وأضاف في تصريح في تصريح اعلامي خلال جولته الدعائية للانتخابات الرئاسية انه برنامجه الانتخابي سيعمل كذلك على مراجعة مناهج التعليم والتكوين باعتبار ان عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بتونس يبلغ 100 ألف تلميذ سنويا مشيرا في سياق آخر انه سيسعى إلى حماية الصناعة الوطنية خاصة وان النسيج الصناعي بتونس في طور الاندثار.كما وعد أنه سيقوم بمقاومة الفقر خاصة ان نسبة 32 بالمائة من التونسيين يعانون من سوء التغذية وأكثر من 15 بالمائة تحت خط الفقر، مشيرا إلى انه سيسعى إلى حماية الفلاحة التونسية ومنع استيراد البذور من الخارج مضيفا انه سيعمل على مراجعة التداين الخارجي والمنوال التنموي بالاعتماد على الموارد الطبيعية بالبلاد واستغلالها.وكان جلول ادى جولة ميدانية بحي النور بقفصة المدينة في إطار حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية أجرى خلالها اتصالات مباشرة مع عدد من المواطنين حول مشاغلهم، كما قام عدد من أنصاره بتوزيع مطويات بساحة الحرية وسط المدينة على المارة لتقديم فكرة عن برنامجه الانتخابي.