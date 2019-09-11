تعليمات من رئيس الحكومة المفوض ووزير الداخلية للإسراع بعمليات التدخل و النجدة اثر نزول كميات من الأمطار بعدد من الولايات

Mercredi 11 Septembre 2019
وات - إثر نزول كميّات هامّة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهوريّة، تحوّل رئيس الحكومة المفوّض، كمال مرجان، و وزير الدّاخليّة ،هشام الفراتي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقرّ الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث اطّلعا بقاعة العمليّات على سير عمليّات الإنقاذ والنّجدة التي تقدّمها للمواطنين.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية أسدى مرجان والفراتي تعليماتهما بالإسراع في القيام بعمليّات التّدخّل والاستجابة الفوريّة لنداءات المواطنين والبقاء في حالة يقظة وانتباه ومواصلة متابعة الأوضاع بكافّة الجهات.
كما تمّ أثناء هذه الزّيارة الاطّلاع على المناطق التي شهدت تراكم كميّات كبيرة من الأمطار، وكذلك الوسائل الماديّة والبشريّة التّي تمّ تسخيرها من قبل وحدات الحماية المدنيّة للقيام بمساعدة المتضرّرين وتفاصيل مخطّط التّدخّل الذي تمّ تفعيله لمجابهة هذه الأوضاع.
وقد شهدت عدة ولايات ،اليوم الثلاثاء، تساقط كميات هامة من الامطار خلفت اكتظاظا مروريا وانقطاعا بعدد من الطرقات و تجمعات للمياه ببعض المناطق وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في وقت دعت فيه الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى اليقظة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطاروتوقّع نزول كميّات اخرى هذه اللّيلة ويوم غد الأربعاء.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية أسدى مرجان والفراتي تعليماتهما بالإسراع في القيام بعمليّات التّدخّل والاستجابة الفوريّة لنداءات المواطنين والبقاء في حالة يقظة وانتباه ومواصلة متابعة الأوضاع بكافّة الجهات.
كما تمّ أثناء هذه الزّيارة الاطّلاع على المناطق التي شهدت تراكم كميّات كبيرة من الأمطار، وكذلك الوسائل الماديّة والبشريّة التّي تمّ تسخيرها من قبل وحدات الحماية المدنيّة للقيام بمساعدة المتضرّرين وتفاصيل مخطّط التّدخّل الذي تمّ تفعيله لمجابهة هذه الأوضاع.
وقد شهدت عدة ولايات ،اليوم الثلاثاء، تساقط كميات هامة من الامطار خلفت اكتظاظا مروريا وانقطاعا بعدد من الطرقات و تجمعات للمياه ببعض المناطق وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في وقت دعت فيه الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى اليقظة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطاروتوقّع نزول كميّات اخرى هذه اللّيلة ويوم غد الأربعاء.
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