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القيروان: سيف الدين مخلوف يتعهد بان يكون اول قرار له مطالبة فرنسا بالاعتذار على سنوات الاستعمار والنهب

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال مرشح ائتلاف الكرامة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها سيف الدين مخلوف ان اول قرار له اذا حاز على منصب رئيس الجمهورية سيكون مطالبة فرنسا بالاعتذار على سنوات الاستعمار والنهب ومطالبتها بالتعويض للضحايا.

واضاف خلال اجتماع شعبي نظمه مساء اليوم الثلاثاء بساحة باب الجلادين بمدينة القيروان أن المعركة الحقيقية للاستقلال ومعركة الكرامة لم تتم بعد وأنه على فرنسا ضرورة التوقف عن "نهب ثروات البلاد ومنها الملح والبترول" على حد تعبيره.
ولفت الى انه سيعمل في تعاطيه مع الاتحاد الأوروبي على تخييره بين "الشراكة أو التأشيرة" والمطالبة بمعاملة الاوروبيين بمثل ما يعاملون به التونسيين مضيفا قوله ان "يجب التوقف عن نهب اموال الشعب باسم منح التاشيرة عند السفر واعادتها الى اصحابها عند عدم الموافقة عليها" واعتبر مخلوف ان القيروان هي العاصمة المنسية وانه من حق الجهة أن تتمتع بالتنمية والاستثمار وتطوير بنيتها التحتية وبمختلف المرافق التي حرمت منها طيلة عقود جراء منوال تنموي يقوم على التمييز الجهوي.


وأوضح ان برنامجه الانتخابي يتضمن العديد من النقاط الأخرى المتصلة باستكمال مسار العدالة الانتقالية ومراجعة ملف المشاريع الكبرى وتعميم حقول الطاقة الشمسية وتشجيع الزراعات الطبية والمائية ورقمنة مرفق العدالة وتغيير منظومة العفو وتأهيل وترقية الأقطاب الاستشفائية.
ويشار الى ان زيارة سيف الدين مخلوف الى ولاية القيروان تضمنت لقاء بالناخبين في مدينة بوحجلة وفي السوق العتيقة بمدينة القيروان لشرح ابرز ملامح برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاغل المواطنين.

  
  
     
  
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