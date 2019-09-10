مورو يؤكد بقبلي على ان مناطق الجنوب في حاجة لرعاية لا تقتصر على ايام الانتخابات

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال مرشح حزب حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبد الفتاح مورو في تصريح لمراسل وات عقب الاجتماع العام الذي نظمه مساء اليوم المكتب الجهوي للحركة بساحة الاستقلال وسط مدينة قبلي، ان مناطق الجنوب في حاجة لرعاية لا تقتصر على ايام الانتخابات.
وأضاف أن صلاحيات رئيس الجمهورية تخول له عبر السياسات العامة التي يختارها ان يفعل شانا يتعلق بجهة من الجهات او تتحد فيه مجموعة من جهات البلاد.
واعتبر ان مشكلة الجنوب تتمثل في قلة التنمية وكثرة البطالة عن العمل وعدم اعطاء مجال لاستغلال الطاقات جراء جملة من التراكمات التاريخية مشيرا أن رئيس الجمهورية عليه ان يستعمل بعض صلاحياته ومنها ترؤس مجلس الوزراء ويفعّل عديد القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية والجوار والحدود وبحماية تونس من التهريب والارهاب وتوطين الشباب في اراضي الدولةحتى يتسنى لهم ايجاد مورد رزق يربطهم بهذا الوطن.
ويرى مورو أن المطلوب اليوم هو تكريس الثقة بين رئيس البلاد والشعب، قائلا إنها يجب ان تنبني على عدم الكذب وعدم التمويه وعدم الوعد بما لا يستطيع وانما الوعد بفتح حوار وطني يتعلق بكثير من القضايا كتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم نسب البطالة والتراجع الاقتصادي.
وأضاف أن صلاحيات رئيس الجمهورية تخول له عبر السياسات العامة التي يختارها ان يفعل شانا يتعلق بجهة من الجهات او تتحد فيه مجموعة من جهات البلاد.
واعتبر ان مشكلة الجنوب تتمثل في قلة التنمية وكثرة البطالة عن العمل وعدم اعطاء مجال لاستغلال الطاقات جراء جملة من التراكمات التاريخية مشيرا أن رئيس الجمهورية عليه ان يستعمل بعض صلاحياته ومنها ترؤس مجلس الوزراء ويفعّل عديد القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية والجوار والحدود وبحماية تونس من التهريب والارهاب وتوطين الشباب في اراضي الدولةحتى يتسنى لهم ايجاد مورد رزق يربطهم بهذا الوطن.
ويرى مورو أن المطلوب اليوم هو تكريس الثقة بين رئيس البلاد والشعب، قائلا إنها يجب ان تنبني على عدم الكذب وعدم التمويه وعدم الوعد بما لا يستطيع وانما الوعد بفتح حوار وطني يتعلق بكثير من القضايا كتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم نسب البطالة والتراجع الاقتصادي.
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