الجيش الوطني يسخر كل الوسائل المتاحة لمجابهة ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الهامة والانقطاعات ببعض الطرقات

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني،الرائد محمد زكري، وكالة (وات) مساء اليوم الثلاثاء، ان الوزارة "سخرت جميع الوسائل المتاحة والمتلائمة مع الانقطاعات المسجلة في بعض الطرقات و ارتفاع منسوب المياه جراء الامطار الهامة التي تساقطت اليوم ببعض المناطق في تونس الكبرى.واوضح زكري ان المؤسسة العسكرية "جاهزة للتدخل الفوري متى طلب منها ذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث" مشيرا الى ان طائرة عمودية تابعة للجيش الوطني تقوم حاليا بمعاينة المناطق المتضررة وتحديد سبل وطرق التدخل فيها.واشار الناطق الرسمي ايضا الى لجنة قيادة ميدانية مجتمعة حاليا في الغرض بمقر ولاية اريانة التي شهدت تساقط كميات هامة من الامطار ما ادى الى انقطاع عديد الطرقات وتعطل حركة المرور بها و تسرب كميات من المياه الى عدد من المساكن بالجهة.