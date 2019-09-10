Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تُعلم الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّهُ على إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطار، خاصّة بولاية أريانة وبعض ولايات الجمهوريّة ومن المتوقّع نزول كميّات من الأمطار هذه اللّيلة ويوم الغد الأربعاء 11 سبتمبر 2019 :
فعلى مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان واستعمال الأضواء أثناء التّنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان.
عدم المجازفة بالعبور بأماكن أو نقاط سيلان المياه الجارفة وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية على السّائق أو تحدّ من مجال التّحكّم في القيادة.
ويُمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية :
71.963.512
71.960.448
كما يُمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.
فعلى مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان واستعمال الأضواء أثناء التّنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان.
عدم المجازفة بالعبور بأماكن أو نقاط سيلان المياه الجارفة وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية على السّائق أو تحدّ من مجال التّحكّم في القيادة.
ويُمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية :
71.963.512
71.960.448
كما يُمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: بلاغ مروري من الداخلية حول نزول كميات هامة من الأمطار