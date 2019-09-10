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بلاغ مروري من الداخلية حول نزول كميات هامة من الأمطار

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تُعلم الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّهُ على إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطار، خاصّة بولاية أريانة وبعض ولايات الجمهوريّة ومن المتوقّع نزول كميّات من الأمطار هذه اللّيلة ويوم الغد الأربعاء 11 سبتمبر 2019 :

فعلى مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان واستعمال الأضواء أثناء التّنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان.


عدم المجازفة بالعبور بأماكن أو نقاط سيلان المياه الجارفة وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية على السّائق أو تحدّ من مجال التّحكّم في القيادة.

ويُمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية :

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188889

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 21h 46m |           
تونس تحتاج لوزارة واحدة وهي وزارة الداخلية هي المسؤول على جواز السفر وبطاقة التعريف وبطاقات أخرى هي المسؤولة بالأمن ومسؤولة بحالة المرور وسمعنى ان لها فرع يتدخل في الاعلام وها هي تتحدث عن الطقس لماذا لا تندمج فيها الدفاع والرياضة والتربية والاقتصاد والصحة كلها من مشمولات الداخلية.
وكي لا يجلس رئيس الحكومة مع وزير واحد فاليأخذ رئيس الحكومة هذه المسؤولية ويكون رئيس حكومة ووزير تونس الوحيد.



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