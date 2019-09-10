تصفيات كاس امم افريقيا ( اقل من 23 سنة) : المنتخب التونسي يفشل في التاهل الى النهائيات رغم فوزه على الكامرون 1/2

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- فشل المنتخب الوطني التونسي الأولمبي لكرة القدم في التاهل الى كاس امم افريقيا 2019 رغم فوزه مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الكامروني 1/2 بملعب رادس في لقاء اياب تصفيات الدور الثالث الأخير من كاس امم افريقيا 2019 .سجل لتونس وجدي الساحلي د37 وحبيب الوسلاتي د71 (ض ج) وافتتح النتيجة للكامرون ايغناسيوس غاناغو د15 (ض ج ) .وكان منتخب الكامرون تفوق يوم الجمعة الماضي ذهابا بنتيجة 1-صفر في ياووندي .وقد اختار المدرب فريد بن بلقاسم في مباراة اليوم التشكيلة الاساسية التالية / ايمن دحمان / نسيم هنيد / هاني عمامو / حسام دقدوق / اسكندر العبيدي/ محمد علي بن رمضان/ محمد امين المسكيني/ مارك اللمطي/ بسام الصرارفي/ وجدي الساحلي/ محمد علي بن حمودة .