تصفيات كاس امم افريقيا ( اقل من 23 سنة) : المنتخب التونسي يفشل في التاهل الى النهائيات رغم فوزه على الكامرون 1/2

Mardi 10 Septembre 2019
وات - فشل المنتخب الوطني التونسي الأولمبي لكرة القدم في التاهل الى كاس امم افريقيا 2019 رغم فوزه مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الكامروني 1/2 بملعب رادس في لقاء اياب تصفيات الدور الثالث الأخير من كاس امم افريقيا 2019 .
سجل لتونس وجدي الساحلي د37 وحبيب الوسلاتي د71 (ض ج) وافتتح النتيجة للكامرون ايغناسيوس غاناغو د15 (ض ج ) .
وكان منتخب الكامرون تفوق يوم الجمعة الماضي ذهابا بنتيجة 1-صفر في ياووندي .
وقد اختار المدرب فريد بن بلقاسم في مباراة اليوم التشكيلة الاساسية التالية / ايمن دحمان / نسيم هنيد / هاني عمامو / حسام دقدوق / اسكندر العبيدي/ محمد علي بن رمضان/ محمد امين المسكيني/ مارك اللمطي/ بسام الصرارفي/ وجدي الساحلي/ محمد علي بن حمودة .
سجل لتونس وجدي الساحلي د37 وحبيب الوسلاتي د71 (ض ج) وافتتح النتيجة للكامرون ايغناسيوس غاناغو د15 (ض ج ) .
وكان منتخب الكامرون تفوق يوم الجمعة الماضي ذهابا بنتيجة 1-صفر في ياووندي .
وقد اختار المدرب فريد بن بلقاسم في مباراة اليوم التشكيلة الاساسية التالية / ايمن دحمان / نسيم هنيد / هاني عمامو / حسام دقدوق / اسكندر العبيدي/ محمد علي بن رمضان/ محمد امين المسكيني/ مارك اللمطي/ بسام الصرارفي/ وجدي الساحلي/ محمد علي بن حمودة .
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