Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El 9albi Ya3cha9  

تصفيات كاس امم افريقيا ( اقل من 23 سنة) : المنتخب التونسي يفشل في التاهل الى النهائيات رغم فوزه على الكامرون 1/2

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - فشل المنتخب الوطني التونسي الأولمبي لكرة القدم في التاهل الى كاس امم افريقيا 2019 رغم فوزه مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الكامروني 1/2 بملعب رادس في لقاء اياب تصفيات الدور الثالث الأخير من كاس امم افريقيا 2019 .

سجل لتونس وجدي الساحلي د37 وحبيب الوسلاتي د71 (ض ج) وافتتح النتيجة للكامرون ايغناسيوس غاناغو د15 (ض ج ) .
وكان منتخب الكامرون تفوق يوم الجمعة الماضي ذهابا بنتيجة 1-صفر في ياووندي .


وقد اختار المدرب فريد بن بلقاسم في مباراة اليوم التشكيلة الاساسية التالية / ايمن دحمان / نسيم هنيد / هاني عمامو / حسام دقدوق / اسكندر العبيدي/ محمد علي بن رمضان/ محمد امين المسكيني/ مارك اللمطي/ بسام الصرارفي/ وجدي الساحلي/ محمد علي بن حمودة .

  
  
     
  
cadre-5d8a8e26b91f0f0eccb6f8433b590b65-2019-09-10 21:25:15






0 de 0 commentaires pour l'article 188887



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568151344|188887 678|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires