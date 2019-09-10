حمه الهمامي في منوبة : الشاهد ليس المقصود بعبارة الفساد على يساري وإنما مسؤوليته المعنوية والسياسية على كل عمليات الفساد

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- أوضح حمّه الهمامي، المترشح عن حزب الجبهة الشعبية، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه "لم يتّهم مرشح حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد بالفساد، في عبارته "الفساد على يساري" خلال المناظرة التلفزية مساء أمس الإثنين، وإنما باعتبار مسؤوليته المعنوية والسياسية على كل عمليات الفساد التي تحدث في حكومته، من قبل وزراء وموظفين ورجال أعمال موالين له ويمولون حزبه".وعبرّ الهمامي في تصريح لمكتب (وات) بمنوبة، أثناء قيامه بزيارة إلى الدائرة الإنتخابية بمنوبة، مواصلة لحملته الإنتخابية، عن أمله في أن يتواصل النقاش بعد المشاحنة وطرح عدد من المسائل الهامة، مستغربا "مواصلة ممثلي الحكومة، الحديث عن إنقاذ تونس".وتساءل قائلا: "ممن سينقذونها؟ من أنفسهم؟".واعتبر أن ردة فعله كانت "عادية ولم تتجاوز قواعد المناظرة، كما أراد البعض إظهارها، خاصة بعد تقديم وعود بإصلاح القضاء والتنمية والبطالة ومقاومة الفساد والحال أن ثلاث سنوات لم يتم فيها سوى تصفية حسابات باسم الفساد"، حسب تعبيره.وقد اقتصرت زيارة المترشّح عشية اليوم إلى دائرة منوبة، على نهج الفلاحة الذي يعاني أزمة سيلان مياه الرجيع المستعملة بمركب المياه غدير القلة منذ سنوات، ثم منطقة سبرولس أين التقى عددا من المواطنين بالمقاهي والمحلات التجارية، ليقطع زيارته فور بداية جولته بوسط الدندان، بعد تهاطل الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرد، بعد أن كان مبرمجا القيام بلقاءات تواصلية بأهالي وادي الليل وبجاوة والجديدة وطبربة والمرناقية.