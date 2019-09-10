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توزر: المنصف المرزوقي يؤكد أن لدى حزبه ملفات فساد كبرى ستوجه إلى القضاء

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال المنصف المرزوقي مرشح ائتلاف "تونس أخرى" للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في اجتماع شعبي في احدى الساحات العامة بمدينة توزر جمعه بمناصريه، إن محاربة الفساد تعني بالضرورة محاربة الفاسدين المعروفين، مؤكدا أن حزبه يتوفر على ملفات فساد كبرى في عدة قطاعات ستوجه إلى القضاء، وفق تأكيده.

وأضاف أن مدة رئاسته للجمهورية في الفترة التأسيسية قدم فيها مجموعة من ملفات الفساد وتمت مصادرة عدة ممتلكات وأموال درت مداخيل هامة للميزانية العامة، ملاحظا أن برنامجه الانتخابي يقوم على مواصلة نفس المشاريع والملفات التي انطلق في تنفيذها في فترة رئاسته السابقة من ذلك برامج محاربة الفقر ومسألة الامن المائي وكذلك فتح الأسواق الافريقية أمام الاقتصاد التونسي.
ولاحظ المرزوقي أنه انطلاقا من تجربته السابقة فإن لديه مجموعة من الملفات الجاهزة، التي قال إنها قد تحتاج الى مراجعة ولكنها تجعله من أكثر المرشحين جاهزية للعمل منذ اليوم الأول، وفق تعبيره.


  
  
     
  
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