سليانة : يوسف الشاهد يؤكد ضرورة إضافة مصانع بولاية سليانة في أقرب الآجال

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- قال يوسف الشاهد مرشح تحيا تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال اجتماع شعبي جمعه مساء اليوم الثلاثاء بأنصاره بولاية سليانة، " عزيمتي صادقة وسأخدم سليانة" وشدد على ضرورة إضافة مصانع في أقرب الآجال بالجهة، لافتا إلى ما تحتويه الجهة من مخزون فلاحي هام ومواد إنشائية (1800 مادة إنشائية) ومخزون ثقافي قادر أن يجعل منها قطبا سياحيا بامتياز، وفق تعبيره.وأضاف الشاهد قوله إن وعوده ليست كاذبة، مذكرا بأنه ركز، طيلة 3 سنوات عمله، على العائلات المحدودة الدخل والمرأة الريفية.وبين المترشح ضرورة إحداث "رجة" لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، مشيرا إلى أن الإصلاح ممكن إذا ما توفرت الإرادة.ويشار إلى أن عددا من الشباب العاطلين عن العمل تجمعوا أمام الفضاء الخاص الذي احتضن الاجتماع الشعبي محاولين الدخول، إلا أن أنصار حزب "تحيا تونس" منعوهم، مما جعل مناوشات تحدث بين الطرفين سرعان ما انتهت مع انتهاء الاجتماع ومغادرة يوسف الشاهد متوجها الى معتمدية مكثر لملاقاة أنصاره هناك.وشملت زيارة المترشح يوسف الشاهد الى ولاية سليانة أيضا معتمديتي الكريب ومكثر.وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد امتنع بهذه المناسبة عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين.