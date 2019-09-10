المنستير: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تأذن بفتح بحث تحقيق متعلّق بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية في خصوص تدليس تزكيات

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير اليوم بفتح بحث تحقيق متعلق بأربعة مترشحين في خصوص تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهائد مدلّسة في إطار الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لسنة 2019 وتعمّد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره طبق الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلية الجزائية و الفصل 158 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 89 من قانون 27 جويلية 204 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفق ما أفاد (وات) الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا.وتعهّد حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بهذا البحث وينتظر أن يستدعي خلال الأيام القادمة المتضررين والمشتكى بهم ليقوم بالاختبارات على الخطوط، ويرتفع بذلك عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية الذين فتح بشأنهم بحث تحقيقي بشأن تدليس تزكيات إلى خمسة مترشّحين حسب فريد بن جحا.وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيق بعد أنّ أحيلت اليوم محاضر التحقيق المتعلقة بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لسنة 2019 على المحكمة الإبتدائية بالمنستير دون سماعهم من قبل الفرق الأمنية باعتبارهم لم يحضروا.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قرر يوم 29 أوت 2019 وبعد استنطاقه لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وللمنسّق الجهوي لحملته الرئاسية الإبقاء عليهما بحالة سراح.وتلقّت المحكمة الإبتدائية بالمنستير قرابة العشرين شكاية جزائية متعلّقة بتدليس إمضاءات مواطنين في تزكيات لقرابة خمسة مترشحين من المقبولين أوّليا للانتخابات الرئاسية 2019 ووقع سماع المتضررين واستدعاء المترشحين.