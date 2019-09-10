Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Bokrah Weba3doh  

المنستير: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تأذن بفتح بحث تحقيق متعلّق بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية في خصوص تدليس تزكيات

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير اليوم بفتح بحث تحقيق متعلق بأربعة مترشحين في خصوص تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهائد مدلّسة في إطار الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لسنة 2019 وتعمّد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره طبق الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلية الجزائية و الفصل 158 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 89 من قانون 27 جويلية 204 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفق ما أفاد (وات) الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا.

وتعهّد حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بهذا البحث وينتظر أن يستدعي خلال الأيام القادمة المتضررين والمشتكى بهم ليقوم بالاختبارات على الخطوط، ويرتفع بذلك عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية الذين فتح بشأنهم بحث تحقيقي بشأن تدليس تزكيات إلى خمسة مترشّحين حسب فريد بن جحا.


وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيق بعد أنّ أحيلت اليوم محاضر التحقيق المتعلقة بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لسنة 2019 على المحكمة الإبتدائية بالمنستير دون سماعهم من قبل الفرق الأمنية باعتبارهم لم يحضروا.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قرر يوم 29 أوت 2019 وبعد استنطاقه لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وللمنسّق الجهوي لحملته الرئاسية الإبقاء عليهما بحالة سراح.
وتلقّت المحكمة الإبتدائية بالمنستير قرابة العشرين شكاية جزائية متعلّقة بتدليس إمضاءات مواطنين في تزكيات لقرابة خمسة مترشحين من المقبولين أوّليا للانتخابات الرئاسية 2019 ووقع سماع المتضررين واستدعاء المترشحين.

  
  
     
  
cadre-aa7819ccf2b93aa1d709f1bcb847f98e-2019-09-10 18:27:04






0 de 0 commentaires pour l'article 188877



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
24°
 24° % 88 :الرطــوبة
تونــس 20°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2030°-2229°-2431°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568140266|188877 1040|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires