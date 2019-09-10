حمادى الجبالي في باجة ''ترشّحتُ مستقلا حتى أكون متحرّرا من كل القيود الحزبية''

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال حمادى الجبالي، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه ترشح كمستقل، "حتى يكون متحرّرا من كل القيود الحزبية وقيود المموّلين واللوبيات وحتى يكون غير مرتبط بتلك اللوبيات أو بخلفية معينة وحتى لا يدين لأحد بترشحه ولا يضطر إلى إسناد امتيازات لأي طرف" وأضاف الجبالي لصحفية (وات) بباجة، اليوم الثلاثاء في إطار حملته الإنتخابية بمدينة باجة وخلال الإتصال المباشر بعدد من أهاليها أن موقعه كرئيس مستقل سيجعله يتقدم بمشاريع قوانين "لا تخدم سوى البلاد ولا تدافع عن رؤية عائلة سياسية معينة".
وأكد أنه سيتعاون مع الحكومة والبرلمان المنتخب من الشعب. كما أنه سيعمل على دفع النمو الإقتصادى وتكريس مفهوم الأمن القومي الشامل الذى فسّره ب"اتخاذ الإجراءات ضد كل تهديد ومنها الفقر".
وأكّد أيضا إنه سيحرص على تطوير القنصليات وإدخال جيل جديد من الدبلوماسيين. وقد تم توزيع البيان الإنتخابي للمترشح حمادي الجبالي بساحة 14 جانفي بمدينة باجة والمعرض التجاري بفضاء المركب الثقافي وبنهج خير الدين باشا وورد البيان الإنتخابي تحت عنوان: "رئاسة فى خدمة المواطنة من أجل تثبيت المسار الديمقراطى وانطلاق المسار التنموى".
وتضمن 10 نقاط منها "العمل على احترام الدستور وحمايته وضمان الوحدة الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة وتأسيس الديمقراطية المحلية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتفعيل المجلس الأعل للأمن القومى ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وتطوير العلاقات الخارجية وإشراك الكفاءات التونسية وتحديث وتشبيب مؤسسة رئاسة الجمهورية".
وأكد أنه سيتعاون مع الحكومة والبرلمان المنتخب من الشعب. كما أنه سيعمل على دفع النمو الإقتصادى وتكريس مفهوم الأمن القومي الشامل الذى فسّره ب"اتخاذ الإجراءات ضد كل تهديد ومنها الفقر".
وأكّد أيضا إنه سيحرص على تطوير القنصليات وإدخال جيل جديد من الدبلوماسيين. وقد تم توزيع البيان الإنتخابي للمترشح حمادي الجبالي بساحة 14 جانفي بمدينة باجة والمعرض التجاري بفضاء المركب الثقافي وبنهج خير الدين باشا وورد البيان الإنتخابي تحت عنوان: "رئاسة فى خدمة المواطنة من أجل تثبيت المسار الديمقراطى وانطلاق المسار التنموى".
وتضمن 10 نقاط منها "العمل على احترام الدستور وحمايته وضمان الوحدة الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة وتأسيس الديمقراطية المحلية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتفعيل المجلس الأعل للأمن القومى ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وتطوير العلاقات الخارجية وإشراك الكفاءات التونسية وتحديث وتشبيب مؤسسة رئاسة الجمهورية".
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Par:Nouri (Switzerland )
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