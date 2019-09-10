Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

حمادى الجبالي في باجة ''ترشّحتُ مستقلا حتى أكون متحرّرا من كل القيود الحزبية''

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال حمادى الجبالي، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه ترشح كمستقل، "حتى يكون متحرّرا من كل القيود الحزبية وقيود المموّلين واللوبيات وحتى يكون غير مرتبط بتلك اللوبيات أو بخلفية معينة وحتى لا يدين لأحد بترشحه ولا يضطر إلى إسناد امتيازات لأي طرف" وأضاف الجبالي لصحفية (وات) بباجة، اليوم الثلاثاء في إطار حملته الإنتخابية بمدينة باجة وخلال الإتصال المباشر بعدد من أهاليها أن موقعه كرئيس مستقل سيجعله يتقدم بمشاريع قوانين "لا تخدم سوى البلاد ولا تدافع عن رؤية عائلة سياسية معينة".
وأكد أنه سيتعاون مع الحكومة والبرلمان المنتخب من الشعب. كما أنه سيعمل على دفع النمو الإقتصادى وتكريس مفهوم الأمن القومي الشامل الذى فسّره ب"اتخاذ الإجراءات ضد كل تهديد ومنها الفقر".

وأكّد أيضا إنه سيحرص على تطوير القنصليات وإدخال جيل جديد من الدبلوماسيين. وقد تم توزيع البيان الإنتخابي للمترشح حمادي الجبالي بساحة 14 جانفي بمدينة باجة والمعرض التجاري بفضاء المركب الثقافي وبنهج خير الدين باشا وورد البيان الإنتخابي تحت عنوان: "رئاسة فى خدمة المواطنة من أجل تثبيت المسار الديمقراطى وانطلاق المسار التنموى".

وتضمن 10 نقاط منها "العمل على احترام الدستور وحمايته وضمان الوحدة الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة وتأسيس الديمقراطية المحلية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتفعيل المجلس الأعل للأمن القومى ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وتطوير العلاقات الخارجية وإشراك الكفاءات التونسية وتحديث وتشبيب مؤسسة رئاسة الجمهورية".

  
  
     
  
cadre-22c3e1a1ec256a043de5579004faf719-2019-09-10 17:42:43






0 de 0 commentaires pour l'article 188871



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
25°
 23° % 88 :الرطــوبة
تونــس 20°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-2030°-2229°-2431°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568134688|188871 200|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires