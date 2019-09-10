عبير موسي من توزر: يجب توفير الأرضية وإصلاح المدن قبل استقطاب المستثمرين والسياح

Mardi 10 Septembre 2019
وات - دعت مرشحة الحزب الدستوري الحر للرئاسة عبير موسي اليوم في توزر خلال قيامها بجولة وسط مدينة توزر وترجلها ضمن موكب وسط المدينة بعد أن قامت بزيارة منطقة دغومس الريفية الى ضرورة تهيئة الأرضية وإصلاح المدن قبل الانطلاق في استقطاب المستثمرين والسياح الاجانب مؤكدة ضرورة تحسين البنية التحتية للمدن تحضيرا لتنمية جهوية.
وأشارت في هذا الصدد أثناء زيارتها الى السوق المركزية بمدينة توزر الى أن هذه المدينة السياحية ما زالت في حاجة الى العناية لا سيما السوق المركزية الذي وقع هدمه دون إعادة بنائه وتهيئته مع الظروف الصحية غير السليمة بما يهدد صحة المواطن حسب رأيها مبينة أن الوضع الذي تعرفه الجهات حاليا لا يشجع على الاستثمار وإنجاز المشاريع الكبرى.
ويقوم برنامجها الانتخابي وفق ما بينته في تصريح اعلامي على اصلاح البنية التحتية والأسواق والمحلات لتسترجع ما فقدته المدن في السنوات التسع الماضية قائلة إن برنامجها يتض على النهوض بولاية توزر كجهة سياحية.
أما برنامجها على المستوى الوطني فيركز أساسا على الجانب الأمني بإعادة الأمان وفق قولها باتباع سياسة أمنية ودفاعية تحفظ الاستقرار وتحترم حقوق الانسان وينص كذلك على اتباع سياسة خارجية نشيطة وناجعة تساهم في جلب الاستثمار وعلى إنعاش الاقتصاد واخراجه من الازمة للحد من البطالة عبر خلق الثروة والمشاريع باستغلال الصلاحيات الديبلوماسية لرئيس الجمهورية مع اقتراح مجلس أعلى للديبلوماسية الاقتصادية.
ولاحظة أن برنامجها الاقتصادي يهدف الى تحسين مستوى عيش المواطن وتحسين البنية التحتية الاقتصادية مذكرة بأن برنامجها السياسي يسعى الى اقتراح تحوير الدستور للذهاب الى نظام سياسي يحفظ السلطة التنفيذية ويعطيها صلاحيات أكبر.
وأشارت في هذا الصدد أثناء زيارتها الى السوق المركزية بمدينة توزر الى أن هذه المدينة السياحية ما زالت في حاجة الى العناية لا سيما السوق المركزية الذي وقع هدمه دون إعادة بنائه وتهيئته مع الظروف الصحية غير السليمة بما يهدد صحة المواطن حسب رأيها مبينة أن الوضع الذي تعرفه الجهات حاليا لا يشجع على الاستثمار وإنجاز المشاريع الكبرى.
ويقوم برنامجها الانتخابي وفق ما بينته في تصريح اعلامي على اصلاح البنية التحتية والأسواق والمحلات لتسترجع ما فقدته المدن في السنوات التسع الماضية قائلة إن برنامجها يتض على النهوض بولاية توزر كجهة سياحية.
أما برنامجها على المستوى الوطني فيركز أساسا على الجانب الأمني بإعادة الأمان وفق قولها باتباع سياسة أمنية ودفاعية تحفظ الاستقرار وتحترم حقوق الانسان وينص كذلك على اتباع سياسة خارجية نشيطة وناجعة تساهم في جلب الاستثمار وعلى إنعاش الاقتصاد واخراجه من الازمة للحد من البطالة عبر خلق الثروة والمشاريع باستغلال الصلاحيات الديبلوماسية لرئيس الجمهورية مع اقتراح مجلس أعلى للديبلوماسية الاقتصادية.
ولاحظة أن برنامجها الاقتصادي يهدف الى تحسين مستوى عيش المواطن وتحسين البنية التحتية الاقتصادية مذكرة بأن برنامجها السياسي يسعى الى اقتراح تحوير الدستور للذهاب الى نظام سياسي يحفظ السلطة التنفيذية ويعطيها صلاحيات أكبر.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرفوش، وما عنديش علاش نعتذرلو ونقلّو برّا قدّم قضيّة