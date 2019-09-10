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عبيد البريكي: على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة التنازل عن 30 بالمائة من رواتبهم

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال عبيد البريكي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حركة تونس إلى الأمام، "على رئيس الجمهورية القادم ان يتنازل عن 30 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية و30 بالمائة من راتبه، وحث الحكومة على النسج على منواله"، باعتبار الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف البريكي، في تصريح اعلامي على هامش زيارة ميدانية أداها أمس الإثنين الى مدينة نابل، "آن الأوان أن يعول التونسيون على انفسهم، في اطار مبدأ التضامن الوطني حتى يخلقوا وضعا جديدا ويحققوا سيادة وطنية تؤثر في العلاقات الدولية وترسي العدالة الاجتماعية".


واعتبر أن الوضع في تونس سيئ بعد ان جربت 8 سنوات من منظومة "مهترئة"، وجربت منظومة بن علي التي انهارت، وجربت منظومة بورقيبة التي "كانت فيها ايجابيات وتم الانقلاب عليها"، على حد تعبيره، قائلا "يجب ألا يدخل الياس إلى قلوب التونسيين وليس امامهم سوى التعويل على انفسهم وعلى تضامنهم الوطني".
كما أكد أن اعادة العلاقات مع سوريا وتوحيد الصف العربي ستكون من بين أولوياته، مشيرا من جهة اخرى، الى ان المرأة التونسية جديرة باحتلال اعلى المناصب.
وتعهد في هذا الصدد، بتعيين امرأة على رأس وزارة الشؤون الخارجية من أجل تكريس مبدأ المساواة في حالة انتخابه رئيسا للبلاد.

  
  
     
  
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