Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - 3ouyoun Al Alb  

مهدي جمعة: سأتصدى للفوضى وسأسهر على تطبيق القانون على الجميع

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - تعهد مهدي جمعة، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب البديل التونسي، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، على هامش الزيارة التي أداها الى مدينة نابل في إطار حملته الانتخابية، بان يتصدى للفوضى ويسهر على تطبيق القانون على الجميع، قائلا "سأتصدى للفوضى كما تصديت من قبل للإرهاب والانفلات ولجان حماية الثورة".
وأضاف جمعة قوله "أنا لا أقدم وعودا، ولكن اتقدم للتونسيين بتعهدات في مقدمتها اضطلاع رئيس الجمهورية بدور محوري في صناعة مستقبل البلاد، وحمايتها من الاجرام والفوضى في كنف تطبيق القانون".

وأوضح أنه في حال فوزه بثقة التونسيين سيحرص على الاعتناء بولاية نابل وببقية ولايات الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة البيئية التي باتت مشكلا حقيقيا يؤرق التونسيين ويحتاج الى اجراءات حقيقية، والنهوض بالقطاع الفلاحي عبر وضع مخطط يقوم على مسح عقاري شامل يحدد اراضي الدولة غير المستغلة ليتم اعادة توظيفها، وكذلك وضع خارطة مائية يتم ربطها بالانتاج والعقار الفلاحي وبالصناعات المعملية التحويلية.

وصرح بأن القطاعات التي يتعهد كذلك بتطويرها تتضمن بالخصوص السياحة والبنية الاساسية، مؤكدا ان "توفير الاستثمارات لهذه القطاعات ممكن".
وعلق على سياسة الحكومة الحالية بالقول "للاسف من حكموا البلاد هواة وأساؤوا التصرف ولم يحكموا استثمار الموارد التي تم تعبئتها ".
وأضاف "ليس صحيحا بأن المواطن يطالب بالزيادة في الأجر ولكنه يطالب بتحسين مقدرته الشرائية، وبات واجبا ان نحكم التصرف في الموارد وان نطور الاستثمار حتى يلمس المواطن مؤشرات التحسن من خلال قفته"، على حد تعبيره.

  
  
     
  
cadre-07fc9969943361754321fcb968844c76-2019-09-10 15:07:00






3 de 3 commentaires pour l'article 188866

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 15h 29m |           
Application de la loi de façon stricte et équitable ! Je doute fort et il suffit de réviser vos lacunes et insuffisances de 2013/2014.
Nous sommes tous à la recherche de l'oiseau rare avec ces qualités.

3azizou  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 15h 28m |           
Pourquoi l'application de babnet a été supprimer sur Google stor?¿????

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 15h 19m |           
كما سهرت على تطبيقه من قبل مع شقيقك المسجون.

لا تستحي من صبايحي



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
26°
 25° % 88 :الرطــوبة
تونــس 21°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2130°-2229°-2431°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568129089|188866 782|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires