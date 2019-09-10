بنزرت :حمه الهمامي يتعهد باعادة الاعتبار للسيادة الوطنية

Mardi 10 Septembre 2019



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- تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها حمة الهمامي (ائتلاف الجبهة الشعبية) خلال زيارته الانتخابية لولاية بنزرت اليوم الثلاثاء بالعمل على اعادة الاعتبار للسيادة الوطنية .واضاف الهمامي في تصريح اعلامي ان برنامجه الانتخابي يرتكز على اكثر من نقطة من ابرزها حماية الثروات الوطنية وحسن التصرف فيها ومراجعة الاتفاقيات التي قال ان الايام اثبتت اضرارها بالشعب وبالبلاد ومن بينها اتفاقية الشراكة لسنة 1995 الى جانب وقف التفاوض حول الاليكا وايقاف المديونية بدسترة الاقتراض .ولاحظ في هذا الصدد ان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ترك مديونية تناهز 5000 مليون دينار بينما ترك الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي 25000 م د مؤكدا ان مديونية البلاد وصلت الان الى 82000 مليون دينار ولكن في المقابل لم يتم توجيه هذه الديون لمعالجة حالات الفقر والتهميش وحان الوقت للتدقيق فيها وطرحها ان لزم الامروفق تعبيره .وبين المترشح للانتخابات اهمية طرح مشاريع قوانين من قبل الرئيس لحل المسالة الزراعية وفض الاشكاليات العقارية الى جانب العناية بالشباب وهو ما سيتعهد به متى نال ثقة الناخبين يوم الاحد المقبل بمناسبة موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية وفق تصريحه وشدد حمة الهمامي على اهمية التواصل المباشر للرئيس مع الشعب وضرورة "أخلقة السياسة" ،انطلاقا من عنصر صدق الرئيس وقربه من الناس.