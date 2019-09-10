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سيدي بوزيد: محمد الصغير النوري يتعهد بالتركيز على الاقتصاد والتنمية والتشغيل والفلاحة

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمد الصغير النوري في اجتماع شعبي اليوم الثلاثاء بسيدي بوزيد بالتركيز على الاقتصاد والتنمية والتشغيل والفلاحة وتجنيد كل الطاقات التونسية للإنتاج والاستثمار ودفع التشغيل إضافة إلى تفعيل السلطة المحلية.

ويتضمن البرنامج الإنتخابي للمترشح محمد الصغير النوري، التركيز على التنمية والتشغيل ومعالجة الأزمات والحكم المحلي والشباب وتجسيد المساواة الفعلية وإعطاء المرأة الريفية قيمتها وحقها، اضافى الى جلب التقنيات الحديثة لتونس لإرساء اقتصاد المعرفة وادماج تونس في المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العالم واسترجاع سيادة الشعب على الثروات الوطنية والمؤسسات العمومية.




  
  
     
  
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