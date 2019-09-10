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مونديال السلة (الصين 2019)- المنتخب التونسي في المركز 20

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - انهى المنتخب التونسي لكرة السلة مونديال الصين في المركز 20 ضامنا بالمناسبة مشاركته في احدى الدورات التاهيلية الاربع لاولمبياد طوكيو 2020 وكان المنتخب التونسي فاز في الدور الاول على ايران 79-67 مقابل هزيمتين امام كل من اسبانيا 62-101 وبورتو ريكو 64-67.
اثر ذلك تمكن الخماسي التونسي من الفوز باللقاءين الترتيبيين على كل من الفيليبين 86-67 وانغولا 86-84.

واعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمونديال عن هوية 13 منتخبا سيشارك في الدورات التاهيلية لاولمبياد طوكيو من مجموعة 24 منتخبا.


والمنتخبات التي ضمنت مشاركتها في الدورات التاهيلية الى حد الان هي: ليتوانيا وايطاليا واليونان وروسيا والبرازيل وفينزويلا وبورتو ريكو والدومينيك (منتخبات شاركت في الدور الثاني للمونديال) اضافة الى المانيا وزيلاندا الجديدة وتونس وكندا وتركيا (الافضل في المقابلات الترتيبية من 17 الى 32).

ويذكر ان نيجيريا التي انهت مشاركتها في المونديال في المركز السابع عشر تاهلت مباشرة الى الاولمبياد بوصفها افضل منتخب افريقي.
كما ضمنت ايران (اسيا) واستراليا (اوقيانوسيا) تاهلهما الى الاولمبياد بالاضافة الى المنتخب الياباني (البلد المنظم).

  
  
     
  
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