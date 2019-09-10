قبلي: المرزوقي يدعو الناخبين الى عدم تجديد الثقة في السياسيين الذين اخلوا بوعودهم

Mardi 10 Septembre 2019
وات - دعا مرشح مبادرة "تونس اخرى" للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها محمد منصف المرزوقي خلال الاجتماع الشعبي الذي انتظم صباح اليوم الثلاثاء بساحة الاستقلال بقبلي، في اطار حملته الانتخابية الحاضرين الى عدم تجديد الثقة في الذين اخلوا بوعودهم خلال الخمس سنوات الفارطة، واعرب عن سعادته بالزيارات الميدانية التي يؤديها للجهات في اطار حملته الانتخابية والتي مكنته من اكتشاف كمية الالم والامل التي يحملها التونسيون.
واضاف المرزوقي ان "كمية الالم لدى المواطنين مردها ضياع الخمس سنوات الفارطة من تاريخ البلاد ما بعد الثورة، في الاكاذيب التي تقدم بها السياسيون، في حين تتلخص كمية الامل في العزم الذي يحمله الاهالي من اجل تغيير المشهد السياسي"، وقال ان مرحلة الثلاث سنوات التي تولى فيها منصب رئاسة الجمهورية "اتسمت باستقرار الاوضاع في البلاد رغم ما تعرض له من اكاذيب وظلم".
ودعا التونسيين الى "عدم انتخاب المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بطريقة انطباعية او جهوية او طبقية، بل عبر الاحتكام لماضي المترشحين طيلة العشر سنوات الماضية، قصد اختيار الشخص الانسب لتحقيق ما يأملون من اصلاحات".
واضاف المرزوقي ان "كمية الالم لدى المواطنين مردها ضياع الخمس سنوات الفارطة من تاريخ البلاد ما بعد الثورة، في الاكاذيب التي تقدم بها السياسيون، في حين تتلخص كمية الامل في العزم الذي يحمله الاهالي من اجل تغيير المشهد السياسي"، وقال ان مرحلة الثلاث سنوات التي تولى فيها منصب رئاسة الجمهورية "اتسمت باستقرار الاوضاع في البلاد رغم ما تعرض له من اكاذيب وظلم".
ودعا التونسيين الى "عدم انتخاب المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بطريقة انطباعية او جهوية او طبقية، بل عبر الاحتكام لماضي المترشحين طيلة العشر سنوات الماضية، قصد اختيار الشخص الانسب لتحقيق ما يأملون من اصلاحات".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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