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عبد الفتاح مورو في بن عروس: ''بناء المؤسسات يحتاج إلى طول نفس ونحن مطالبون بالتغيير''

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، خلال اجتماع شعبي بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، مساء الاثنين، "إن بناء المؤسسات القوية والفاعلة يحتاج إلى طول نفس وإلى إرادة صادقة تنبع من إيمان جدي بضرورة التغيير".

وأضاف مورو أن جوهر القضية المطروحة اليوم وغدا هو "التمسك بمسار الدولة الديمقراطية، وبخيار المؤسسات وعلوية القانون، واحترام الحريات، والقطع تماما مع ثقافة الاستبداد بمختلف تجلياتها، ومكافحة الفساد، والتأسيس للقضاء الشريف الذي لايستخدم في السياسة".


واعتبر مرشح للنهضة للرئاسية أن "المطلوب اليوم من الراغبين في السلطة، هو الرفع من مستوى عيش المواطن، والالتفات أكثر إلى مشاغل الشباب"، ل، "موت الأمم"، وفق تعبيره، " يأتي عندما يدب اليأس في صفوف شبابها".

  
  
     
  
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