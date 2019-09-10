المرزوقي في مدنين: من أولوياتي ''محاربة الفاسدين'' وتفعيل دور تونس في إعادة السلام إلى ليبيا

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- قال محمد المنصف المرزوقي، مرشح حزب حراك تونس الارادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الاثنين بمدنين، إن أولويته هي "محاربة الفساد والفاسدين"، و"إعادة الأموال المنهوبة الى الشعب التونسي، ووقف التهرب الضريبي، وتحقيق الأمن، الى جانب قضايا اجرائية سريعة تهم توفير الموارد لتحسين الجامعات والمستشفيات وحماية الاطفال من العطش.وأضاف خلال اجتماع شعبي انعقد مساء الاثنين بمدينة مدنين، أن مشروعه لهذه الجهة، هو "العودة الى المشروع الصيني بالجهة"، والذي توقف وكان قادرا على أن "يجعل هذه المنطقة مدخلا للقارة الافريقية"، داعيا المواطنين إلى انتخابه، وإلى أن "يقفوا معه، حتى يقف معهم"، على حد تعبيره.وتطرق المرزوقي في كلمته الى مستقبل العلاقات مع ليبيا، بأن أكد أن من أولوياته "مشاركة تونس في إعادة السلام إلى ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل، في حال انتخابه، على استئناف ودفع مسار بناء الاتحاد المغاربي.