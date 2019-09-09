منصف المرزوقي في تطاوين يتعهّد في صورة الفوز بثقة الشعب بإلغاء الشريط العازل بين تونس وليبيا

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- التقى منصف المرزوقي، مرشّح مبادرة ائتلاف "تونس أخرى" صباح اليوم الإثنين في تطاوين بأنصاره بعد أن قام بجولة في اسواق المدينة.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد المرزوقي أن الشريط العازل (بين تونس وليبيا) الذي كان أمر به "للضرورة"، قبل خمس سنوات، "سيزيله، حالما يعود للرئاسة"، مذكّرا بالبرامج التي تعهّد بها ولم تر النور "لأنه لم ينجح في انتخابات 2014، من ذلك محاربة الفقر وغزو الأسواق الإفريقية"، ملتزما بإحياء تلك المشاريع في صورة منحه الشعب ثقته.وفي كلمته التي توجّه بها للحاضرين في اجتماع شعبي جرى بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين، أشار المترشّح إلى أن هذه المرحلة هي بمثابة "المعركة الحقيقية وليست منافسة للفوز بكرسي الرئاسة" وتعهّد بتحقيق عدّة مشاريع ومطالب، من ضمنها "حماية الإستقلال والوقوف أمام أي محاولة للتطبيع أو تمييع القضية الفلسطينة".وقال إن العلاقات مع ليبيا ستحتل أولوية اهتماماته، تماما مثل اهتمامه بإعادة الأموال المنهوبة والضائعة في الأسواق الموازية إلى الخزينة العامة وأضاف أنه "سيسعى إلى عيد العدالة الإنتقالية إلى مسارها وإعادة تسمية سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، لتنفيذ كل مقرراتها ومنها إيصال المستحقات ل 37 ألف عائلة".وتعهّد المترشّح بحسن استثمار الثروات الوطنية في جهة تطاوين، سيما الثروة البترولية وتخصيص نسبة منها للجهة التي اعتبر أنها تحتاج إلى دعم واهتمام إضافيين، فضلا عن تخصي نسبة عن المواد الإنشائية المعتبرة.كما تعهّد ب"تحسين الخدمات الصحية ومختلف المرافق والتجهيزات الأساسية وإحداث مواطن الشغل اللازمة للأجيال المتعاقبة في هذه الربوع التي مازالت تحتل صدارة نسب البطالة في البلاد".كما أعلن أنه سيحارب الفاسدين وسيكون لهم بالمرصاد "ولن يفلت منهم أحد"، على حد قوله.