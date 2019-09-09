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عبد الفتاح مورو في اريانة : ''اتفهم غضب التونسيين من الساسة ومصير البلاد في أيديهم عبر المشاركة في الانتخابات''

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - قال مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبد الفتاح مورو، "إنه يتفهم غضب الشارع التونسي من الساسة والسياسيين في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، مطالبا الشعب التونسي بممارسة حقه وواجبه في الانتخاب واختيار من يمثله سواء في البرلمان او مؤسسة الرئاسة، لاسيما بعد ان تغييرت علاقته بالحكام لتصبح علاقة متابعة ومراقبة وتقييم".

وأكد مورو، خلال لقائه بانصاره اليوم الاثنين بساحة سلا بأريانة في اطار حملته الانتخابية، انه يعول على الطاقات الشبابية والكفاءات الفاعلة لتغيير الواقع المعيش، وايجاد الحلول والبرامج الكفيلة بالحد من غلاء المعيشة وتطوير القطاعات الحيوية للبلاد، متعهدا بالتعاون مع سلطات الدولة في صورة انتخابه رئيسا للبلاد لتحقيق تطلعات الشعب التونسي في العيش الكريم وفق قواعد الحوكة الرشيدة.


وقدم في هذا الصدد، جملة تعهداته للشعب التونسي من ذلك تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية في اقرب الآجال، ووضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز انتشار التمثيليات والبعثات الديبلوماسية في الخارج وخاصة في إفريقيا، واحداث جيش رابع في مجال الدفاع السيبرني، مع وضع خطة متكاملة لتعزيز الامن القومي في بعده الشامل، بما في ذلك الامن المائي والغذائي والطاقي والبيئي.

كما أكد سعيه الى تفعيل اتحاد المغرب العربي عبر تمتين العلاقات الثنائية بين مكوناته، ودعم تدفق السلع والبضائع وتبادل الخبرات وتيسير تنقل مواطنيه، الى جانب تحقيق التناصف في عضوية الديوان الرئاسي، وحث رئيس الحكومة المكلف والاحزاب الفائزة في الانتخابات على مراعاة التناصف في تركيبة الحكومة.

  
  
     
  
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Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 18h 36m |           
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