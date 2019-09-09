محمد عبو يؤكد استعداده للتعاون المطلق مع أي طرف ينتخب بالأغلبية في البرلمان في صورة انتخابه رئيسا

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- قال محمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال زيارة أداها اليوم الإثنين الى مدينة مدنين في إطار حملته الانتخابية، إنه في صورة انتخابه سيكون رئيس كل التونسيين قولا وفعلا، مؤكدا استعداده التام للتعاون المطلق مع أي طرف ينتخب بالأغلبية في البرلمان، وحرصه على ضمان إستقلالية السلطة القضائية.وبخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية، أفاد عبو بأن تصوره في مجال الأمن القومي يقوم على انهاء حالة التسيب في البلاد، خاصة فيما يتعلق بسيطرة أحزاب سياسية على جهاز الاستعلامات وتدخلها في وزارة الداخلية والفساد على مستوى السلطة ، على حد تعبيره.وأضاف أن استراتيجيته لمقاومة الارهاب ترتكز على عدة محاور منها انهاء حالة الفوضى في الاجهزة الامنية والمخابراتية، وتوحيد جهاز الشرطة والحرس في ادارة عامة لمقاومة الارهاب، في اطار توحيد الجهود والتعاون والتنسيق وليس التنافس.كما صرح بأن تصوره في مجال النهوض بالمناطق الحدودية، يقوم على الدفع نحو تفعيل مبدأ التمييز الايجابي وجلب الاستثمارات، معتبرا ان من أولويات الديبلوماسية التونسية مواصلة الوقوف الى جانب ليبيا في ازمتها، والاضطلاع بدور الوسيط الفاعل للتقريب في وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، والدفع في اتجاه انهاء فوضى السلاح عبر الديبلوماسية قصد اعادة بناء ليبيا.