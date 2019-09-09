منجي الرحوي في المهدية ''تونس لها من القدرات والطاقات ما يجعلها مؤهلة لاستعادة كرامة التونسي بسرعة''

Lundi 09 Septembre 2019
وات - أكّد منجي الرحوي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب الجبهة الشعبية، اليوم الإثنين، بمدينة السواسي بالمهدية، أن "تونس لها من القدرات والطاقات ما يجعلها مؤهلة لاستعادة كرامة التونسي بسرعة".
وبيّن الرحوي، في تصريح إعلامي، أن البلاد "تتوفر على فلاحة قادرة على أن تكون عصرية وضامنة للأمن الغذائي ومكامن استثمار عالية وشباب قادر على الإبداع، إلى جانب مؤسسات متهيئة للتقدم بالإقتصاد الوطني وكفاءات مستعدّة للتضحية من أجل البناء".
ولاحظ من ناحية أخرى أن ولاية المهدية، وبفضل ما تمثله من قطب للصيد البحري والفلاحة، تحتاج إلى "تهيئة موانئها ودعم بحّارتها وتشجيع فلاحيها، لمزيد الإنتاج والصمود أمام ظواهر الإحتكار وغلاء المواد الأولية".
ولاحظ أن "المقاهي بالجهة ممتلئة بالشباب العاطل عن العمل، بعدما سُدّت أمامه آفاق الشغل وإثبات الذات، حتى باتت المهدية نقطة انطلاق العشرات من رحلات الهجرة السرية نحو أوروبا".
وتعهّد في هذا الصدد، بأنه سيعمل، إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية، على "صياغة الخطط والبرامج الوطنية الكفيلة بالتقليص من ظاهرة البطالة وتطويقها والنزول بها إلى المستويات الدنيا".
وأكد مرشّح حزب الجبهة الشعبية، على هامش لقائه بعدد من أهالي السواسي، على أنه سيفرض "خلال جلسات التفاوض المقبلة مع الإتحاد الأوروبي إتاحة حرية التنقل للشباب التونسي في الفضاء الأوروبي". وختم بالقول:"قادرون على إصلاح تونس وضمان تعافيها السريع وترميم ما بلغه الوضع العام من تردّي على جميع المستويات".
وبيّن الرحوي، في تصريح إعلامي، أن البلاد "تتوفر على فلاحة قادرة على أن تكون عصرية وضامنة للأمن الغذائي ومكامن استثمار عالية وشباب قادر على الإبداع، إلى جانب مؤسسات متهيئة للتقدم بالإقتصاد الوطني وكفاءات مستعدّة للتضحية من أجل البناء".
ولاحظ من ناحية أخرى أن ولاية المهدية، وبفضل ما تمثله من قطب للصيد البحري والفلاحة، تحتاج إلى "تهيئة موانئها ودعم بحّارتها وتشجيع فلاحيها، لمزيد الإنتاج والصمود أمام ظواهر الإحتكار وغلاء المواد الأولية".
ولاحظ أن "المقاهي بالجهة ممتلئة بالشباب العاطل عن العمل، بعدما سُدّت أمامه آفاق الشغل وإثبات الذات، حتى باتت المهدية نقطة انطلاق العشرات من رحلات الهجرة السرية نحو أوروبا".
وتعهّد في هذا الصدد، بأنه سيعمل، إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية، على "صياغة الخطط والبرامج الوطنية الكفيلة بالتقليص من ظاهرة البطالة وتطويقها والنزول بها إلى المستويات الدنيا".
وأكد مرشّح حزب الجبهة الشعبية، على هامش لقائه بعدد من أهالي السواسي، على أنه سيفرض "خلال جلسات التفاوض المقبلة مع الإتحاد الأوروبي إتاحة حرية التنقل للشباب التونسي في الفضاء الأوروبي". وختم بالقول:"قادرون على إصلاح تونس وضمان تعافيها السريع وترميم ما بلغه الوضع العام من تردّي على جميع المستويات".
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Par:rommen (Tunisia )
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