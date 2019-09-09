الهايكا تسلّط خطية مالية ب10 آلاف دينار على إذاعة القرآن الكريم

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- قرّر الاثنين 9 سبتمبر، مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية قدرها عشرة آلاف دينار على إذاعة “القرآن الكريم الغير الحاصلة على إجازة.وأوضحت الهيئة أن قرارها يأتي على خلفية تعمّد سعيد الجزيري الدعاية لشخصه والقيام بالإشهار السياسي لفائدة حزبه، حزب الرحمة.