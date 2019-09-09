تقلص حركة المسافرين على متن الخطوط التونسية بـ4ر26% خلال شهر أوت

Lundi 09 Septembre 2019
وات - سجلت شركة الخطوط التونسية تقلصا في نمو حركة المسافرين بنسبة 4ر26 بالمائة، خلال شهر أوت 2019، لتمر من 473 ألف و120 مسافر الى 374 ألف و285 مسافرا.
وعزت الناقلة الوطنية، في بلاغ أصدرته الاثنين، هذا التراجع أساسا الى "الالغاءات المسبقة لأكثر من 750 رحلة خلال هذه الصائفة".
وأشارت الشركة، كذلك، الى انخفاض الحركة التجارية المنتظمة بنحو 2ر16 بالمائة علاوة على انخفاض حركة النقل غير المنتظم بنسبة 1ر32 بالمائة.
وتقلصت، بدورها، نسبة التعبئة بنحو 2ر3 نقطة لتمر من 2ر77 بالمائة خلال شهر جويلية 2018، الى 74 بالمائة في أوت 2019.
وأوضحت الناقلة الوطنية أن "تنقل المسافرين الى بلدان الشرق الأوسط، التي تستأثر بنسبة 6ر8 بالمائة من حركة النشاط، قد تطور بنحو 5ر6 بالمائة" علاوة على انخفاض توجه المسافرين نحو منطقة أمريكا الشمالية - مونريال بنسبة 3ر4 بالمائة.
وسجلت السوق الأوروبية، التي تستحوذ على 2ر77 بالمائة من حركة المسافرين، تراجعا بنسبة 16 بالمائة في حين تلقصت السوق الإفريقية (9ر11 بالمائة من حركة المسافرين) بنحو 1ر30 بالمائة.
وأكدت الخطوط التونسية، في ذات البلاغ، تحسّن احترام مواعيد الرحلات بنسبة 36 بالمائة، خلال أوت 2019، مقابل 32 بالمائة، في أوت 2018.
وأوضحت، في السياق ذاته، "تراجع 45 بالمائة من الرحلات السابقة التي سجلت تأخيرا يزيد عن 3 ساعات".
وعزت الناقلة الوطنية، في بلاغ أصدرته الاثنين، هذا التراجع أساسا الى "الالغاءات المسبقة لأكثر من 750 رحلة خلال هذه الصائفة".
وأشارت الشركة، كذلك، الى انخفاض الحركة التجارية المنتظمة بنحو 2ر16 بالمائة علاوة على انخفاض حركة النقل غير المنتظم بنسبة 1ر32 بالمائة.
وتقلصت، بدورها، نسبة التعبئة بنحو 2ر3 نقطة لتمر من 2ر77 بالمائة خلال شهر جويلية 2018، الى 74 بالمائة في أوت 2019.
وأوضحت الناقلة الوطنية أن "تنقل المسافرين الى بلدان الشرق الأوسط، التي تستأثر بنسبة 6ر8 بالمائة من حركة النشاط، قد تطور بنحو 5ر6 بالمائة" علاوة على انخفاض توجه المسافرين نحو منطقة أمريكا الشمالية - مونريال بنسبة 3ر4 بالمائة.
وسجلت السوق الأوروبية، التي تستحوذ على 2ر77 بالمائة من حركة المسافرين، تراجعا بنسبة 16 بالمائة في حين تلقصت السوق الإفريقية (9ر11 بالمائة من حركة المسافرين) بنحو 1ر30 بالمائة.
وأكدت الخطوط التونسية، في ذات البلاغ، تحسّن احترام مواعيد الرحلات بنسبة 36 بالمائة، خلال أوت 2019، مقابل 32 بالمائة، في أوت 2018.
وأوضحت، في السياق ذاته، "تراجع 45 بالمائة من الرحلات السابقة التي سجلت تأخيرا يزيد عن 3 ساعات".
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Par:Devil (Germany )
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