نبيل بفون: هيئة الانتخابات شرعت في توزيع المواد الإنتخابية وهي على أتمّ الاستعداد للإستحقاق الانتخابي

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون انّ الهيئة شرعت في توزيع المواد الانتخابية وهي بصدد استكمال توزيعها داخل تونس بعد ان تمّ شحن هذه المواد إلى الدوائر الانتخابية بالخارج .وبيّن بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ الهيئة على أتمّ الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر القادم.وذكرّ بأنّ لهيئة الانتخابات 33 هيئة فرعيّة من بينها 27 هيئة موجودة داخل تونس و6 هيئات بالخارج بالأمريكيتان وباقي دول أروبا وألمانيا وإيطاليا وباريس وابو ظبي التي تغطي باقي دول العالم والدول العربية. وأضاف انّه يوجد 30 ألف مكتب اقتراع ،تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و384 مكتب اقتراع بالخارج.كما لفت إلى أنّ قرابة 60 ألف شخص من أعضاء ورؤساء مكاتب إقتراع سيشتغلون مع الهيئة يوم الاقتراع وسيسهرون على نجاح العمليّة الانتخابية مبيّنا انّه يوجد إلى حدّ الآن 4500 ملاحظا وانّ العدد يرجّح أن يتضاعف بالنظر إلى عدد المطالب التي وصلت الهيئة نهاية الأسبوع الماضي مؤكّدا وجود عدد من الملاحظين يمثلون منظّمات دولية ودول شقيقة وصديقة في العالم.ويشارك في الاستحقاق الرئاسي المقبل 26 مترشحا تنتهي حملاتهم الانتخابية داخل تونس منتصف ليل يوم 13 سبتمبر الجاري ليكون اليوم الموالي 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي اما في الخارج فقد حدد يوم الاربعاء 11 سبتمبر كآخر يوم في الحملة .ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالي في حين يقترع الناخبون خارجها ايام 13 و 14 و 15 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.وسيفتتح اول مكتب اقتراع في مدينة سيدني (استراليا) يوم 12 سبتمبر بالنظر الى الفارق الزمني، أما آخر مكتب فسيغلق أبوابه في مدينة سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية) يوم 16 سبتمبر بتوقيت تونس.