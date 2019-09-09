المترشح بولبيارفي ندوة صحفية: ''اتعهد بتقديم مبادرة تشريعية تهدف الى توظيف ضريبة على الثروة التي تعادل 25 مليون دينار''

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- تعهد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حاتم بولبيار في صورة فوزه بتقديم مبادرة تشريعية تهدف الى توظيف ضريبة على الثروة.وقال الاثنين خلال ندوة صحفية لتقديم برنامجه الانتخابي، ان تونس تعد جنة ضريبية مدعومة بانعدام العدالة الجبائية بين الموظفين والعمال الذين توظف على دخلهم ضرائب مقابل توظيف ضرائب زهيدة على أصحاب الاعمال والمستثمرين.واكد ان الضريبة على الثروة التي يقترحها ،تتمثل في توظيف نسبة 5ر2 بالمائة على كل ثروة تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار وإعادة توزيعها على العائلات المعوزة (حوالي 250 ألف عائلة في تونس).كما تعهد المترشح الذي استقال من حركة النهضة في 25 جويلية 2019 ليؤسس حركة "مستقلون ديمقراطيون"، بالدفاع عن المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتعزيزها والتي تنطلق من وجهة نظره في السماح لكل تونسي باقتناء سيارته من دون المرور عبر الوكلاء المعتمدين في تونس وإلغاء الاحتكار في هذا المجال المخالف لقانون المنافسة.كما أبرز بولبيار (48 سنة) انه مع الترفيع في سعر الخبز الصغير (باقات) ليصل ثمنها الى 240 مليما (مقابل 190 مليما حاليا) وبالإمكان اقتصاد حوالي 2 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة وإعادة توزيعها في أغراض اجتماعية وفق تصوره.والتزم المترشح ضمن برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار//تونس الجديدة//، بانه في حال فوزه سيسرع بتركيز المحكمة الدستورية من خلال القيام بقرعة من ضمن 120 استاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية واختيار أربعة منهم لافتا انه سيطلب أيضا من المجلس الأعلى للقضاء بالإسراع باختيار الأعضاء الأربعة الاخرين وانه في حال تلكؤ البرلمان القادم في اختيار الأعضاء المتبقين فان الشعب "سيعرف الجهة التي تعطل تركيز هذه المحكمة ".اما النقطة الرابعة من برنامجه الانتخابي فتهم المراة المطلقة حيث اقترح بولبيار توظيف 10 بالمائة من نسبة 5ر2 بالمائة الموظفة من الضريبة على الثروة التي تعادل 100 ألف دينارلتمويل صندوق يوفر منحة قارة للمراة المطلقة حفاظا على كرامتها.اما النقطة الخامسة فترتكز على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، اذ تعهد بولبيار في هذا الإطار بالتحول الى عدة مناطق من العالم وفي مقدمتها بلدان الخليج والتحادث مع قياداتها لجذب الاستثمارات الخليجية الى تونس.ووضع المترشح بولبيار شرطا لنفسه بالتعهد منذ العام الأول من عهته الرئاسية بجلب ما بين 3 و 4 مليار دينار في شكل استثمارات خارجية من السعودية واو ظبي والكويت وفي حال فشله فانه سيغادر قصر قرطاج.وبخصوص اختياره عدم قيامه في حملته الانتخابية بتحركات ميدانية والالتقاء بعموم الناس، اعتبر انه شخص براغماتي ولا يعطي وعودا زائفة للتونسيين وان تحركه اقتصر فقط على الظهور الإعلامي.