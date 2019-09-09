حاتم بولبيار.. ''مغامرة'' مترشح شاب ''متمرد'' على الحرس القديم في حركة النهضة (بورتريه)

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- في خطوة غير متوقعة، قرر حاتم بولبيار، ابن السابعة والاربعين عاما، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، الانسلاخ من حركة النهضة، والتوجه لخوض تجربته الساسية وامتحانه الرئاسي، بعيدا عما يسمى "ماكينة" الاحزاب وآليات تعبئتها المنظمة..تلك خطوة جريئة في نظر البعض، وقفزة في المجهول في عيون البعض الاخر، جرأة ومغامرة لا يتفرد بها بولبيار، بعد أن سبقته شخصيات أخرى في مغادرة الحركة ذات المرجعية الاسلامية، ومن أبرزهم خلال السنوات الاخيرة، الامين العام السابق للنهضة، حمادي الجبالي، وأحد قيادييها، رياض الشعيبي.ويعتقد متابعو المشهد، أن حاتم بولبيار، المتخرج من جامعات باريس، والمتخصص في إدارة الاعمال، سيجد نفسه أمام سؤال حول كيفية إدارة أعماله السياسية مستقبلا، خاصة وأن جدار السند الحزبي أصبح مفقودا، وأن تحديات العمل السياسي تحت يافطة المستقلين، قد تعصف بطموحاته السياسية.بعناوين التجديد والتغيير، يريد بولبيار أن يتمايز عن مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، مركزا في خطابه السياسي على ما يمكن أن يقدمه الشباب في هذه الفترة، بدلا عن الحرس القديم والجيل الاول للحركة.ومن هذه الزاوية لا يستبعد كثير من المتابعين أن إقدام حاتم بولبيار على خطوة الترشح، قد تقف وراءها، رغبة في توجيه رسالة مفادها أن خلافات عميقة تشق حركة النهضة بين جيل قديم وآخر جديد، وبين دائرة مضيقة ونافذة وأخرى تبحث عن تموقع ما داخل هياكل الحزب.وهنا لا يتردد بولبيار في رفع الغطاء عن خلافاته مع صهر رئيس الحركة، ومع ما يعتبره "تجاوزات العائلة في المال والسياسة".غير أن السؤال الذي يستتبع ذاك الموقف المنتقد حد التمرد، مداره: "هل يستطيع بولبيار أن يفتك من قواعد النهضة وأنصارها ما يسمن، وإن قليلا، "جوعه" السياسي، أم أن قواعد الحركة، ستظل، رغم مآخذ المترشح و"تحريضه"، منضبطة للهياكل؟