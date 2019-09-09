حاتم بولبيار.. ''مغامرة'' مترشح شاب ''متمرد'' على الحرس القديم في حركة النهضة (بورتريه)

Lundi 09 Septembre 2019
وات - في خطوة غير متوقعة، قرر حاتم بولبيار، ابن السابعة والاربعين عاما، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، الانسلاخ من حركة النهضة، والتوجه لخوض تجربته الساسية وامتحانه الرئاسي، بعيدا عما يسمى "ماكينة" الاحزاب وآليات تعبئتها المنظمة..
تلك خطوة جريئة في نظر البعض، وقفزة في المجهول في عيون البعض الاخر، جرأة ومغامرة لا يتفرد بها بولبيار، بعد أن سبقته شخصيات أخرى في مغادرة الحركة ذات المرجعية الاسلامية، ومن أبرزهم خلال السنوات الاخيرة، الامين العام السابق للنهضة، حمادي الجبالي، وأحد قيادييها، رياض الشعيبي.
ويعتقد متابعو المشهد، أن حاتم بولبيار، المتخرج من جامعات باريس، والمتخصص في إدارة الاعمال، سيجد نفسه أمام سؤال حول كيفية إدارة أعماله السياسية مستقبلا، خاصة وأن جدار السند الحزبي أصبح مفقودا، وأن تحديات العمل السياسي تحت يافطة المستقلين، قد تعصف بطموحاته السياسية.
بعناوين التجديد والتغيير، يريد بولبيار أن يتمايز عن مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، مركزا في خطابه السياسي على ما يمكن أن يقدمه الشباب في هذه الفترة، بدلا عن الحرس القديم والجيل الاول للحركة.
ومن هذه الزاوية لا يستبعد كثير من المتابعين أن إقدام حاتم بولبيار على خطوة الترشح، قد تقف وراءها، رغبة في توجيه رسالة مفادها أن خلافات عميقة تشق حركة النهضة بين جيل قديم وآخر جديد، وبين دائرة مضيقة ونافذة وأخرى تبحث عن تموقع ما داخل هياكل الحزب.
وهنا لا يتردد بولبيار في رفع الغطاء عن خلافاته مع صهر رئيس الحركة، ومع ما يعتبره "تجاوزات العائلة في المال والسياسة".
غير أن السؤال الذي يستتبع ذاك الموقف المنتقد حد التمرد، مداره: "هل يستطيع بولبيار أن يفتك من قواعد النهضة وأنصارها ما يسمن، وإن قليلا، "جوعه" السياسي، أم أن قواعد الحركة، ستظل، رغم مآخذ المترشح و"تحريضه"، منضبطة للهياكل؟
تلك خطوة جريئة في نظر البعض، وقفزة في المجهول في عيون البعض الاخر، جرأة ومغامرة لا يتفرد بها بولبيار، بعد أن سبقته شخصيات أخرى في مغادرة الحركة ذات المرجعية الاسلامية، ومن أبرزهم خلال السنوات الاخيرة، الامين العام السابق للنهضة، حمادي الجبالي، وأحد قيادييها، رياض الشعيبي.
ويعتقد متابعو المشهد، أن حاتم بولبيار، المتخرج من جامعات باريس، والمتخصص في إدارة الاعمال، سيجد نفسه أمام سؤال حول كيفية إدارة أعماله السياسية مستقبلا، خاصة وأن جدار السند الحزبي أصبح مفقودا، وأن تحديات العمل السياسي تحت يافطة المستقلين، قد تعصف بطموحاته السياسية.
بعناوين التجديد والتغيير، يريد بولبيار أن يتمايز عن مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، مركزا في خطابه السياسي على ما يمكن أن يقدمه الشباب في هذه الفترة، بدلا عن الحرس القديم والجيل الاول للحركة.
ومن هذه الزاوية لا يستبعد كثير من المتابعين أن إقدام حاتم بولبيار على خطوة الترشح، قد تقف وراءها، رغبة في توجيه رسالة مفادها أن خلافات عميقة تشق حركة النهضة بين جيل قديم وآخر جديد، وبين دائرة مضيقة ونافذة وأخرى تبحث عن تموقع ما داخل هياكل الحزب.
وهنا لا يتردد بولبيار في رفع الغطاء عن خلافاته مع صهر رئيس الحركة، ومع ما يعتبره "تجاوزات العائلة في المال والسياسة".
غير أن السؤال الذي يستتبع ذاك الموقف المنتقد حد التمرد، مداره: "هل يستطيع بولبيار أن يفتك من قواعد النهضة وأنصارها ما يسمن، وإن قليلا، "جوعه" السياسي، أم أن قواعد الحركة، ستظل، رغم مآخذ المترشح و"تحريضه"، منضبطة للهياكل؟
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:07
|18:39
|15:52
|12:24
|05:56
|04:28
|
27°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-23
|31°-21
|28°-22
|30°-26
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
(122 920) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(111 159) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 031) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 074) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 588) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 369) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 636) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 457) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 753) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 52 083) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 445) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 209) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 794) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 860) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 501) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 723) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 800) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 316) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 39 899) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
( 38 669) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: عركة على المباشر، بين الهاشمي الحامدي و البلومي